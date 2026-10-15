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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye tıbbi malzeme sektörünün köklü firmalarından biri daha ekonomik kriz cenderesini aşamayarak havlu attı. İzmir’in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren Farlab İlaç Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. hakkında yürütülen konkordato süreci iflas kararıyla noktalandı.

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına karar vererek tasfiye işlemlerinin İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü bünyesinde adi tasfiye usulüyle yürütülmesini hükme bağladı.

KONKORDATO TALEPLERİ REDDEDİLDİ, TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkemenin kararı yalnızca Farlab ile sınırlı kalmadı. Aynı dosyada yer alan diğer grup şirketleri Türklab Tıbbi Malzemeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin de konkordato talepleri reddedildi.

Kararla birlikte üç şirket hakkında uygulanan kesin mühlet kararı kaldırıldı; konkordato komiser heyetinin görevine son verilirken şirketleri koruyan tüm yargısal tedbirler resmen kaldırıldı.

KORONAVİRÜS TEST KİTLERİYLE GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Yaklaşık 30 yıllık geçmişe sahip olan ve yerli üretim yapan şirket grubu, özellikle COVID-19 salgını döneminde geliştirdiği yerli antijen test kitiyle adından söz ettirmişti. TÜBİTAK desteğiyle yerli antikor kullanılarak üretilen ve çok sayıda ülkeye ihraç edilen test kitlerini üreten dev tesisin iflası, sağlık sektöründe şaşkınlık yarattı.

İSTİNAF YOLU AÇIK

İcra ve İflas Kanunu'nun 308/a maddesi uyarınca mahkemenin verdiği karara karşı istinaf yolunun açık olduğu bildirildi. Kararın tebliğ ve ilanından itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde borçlu şirketler veya alacaklılar tarafından itiraz başvurusu yapılabilecek.