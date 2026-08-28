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Kaynak: Haber Merkezi

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek uyum haftasına bu yıl veliler de dahil edilecek.

“Aile ve Nüfus 10 Yılı” kapsamında uygulanacak programla, çocukların okula uyum sürecinin aileleriyle birlikte yürütülmesi amaçlanıyor.

VELİLER UYUM EĞİTİMLERİNE KATILACAK

Program kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarına başlayan çocukların yanı sıra ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin velilerinin de 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasındaki uyum haftası eğitimlerine etkin şekilde katılımı sağlanacak.

Uygulamanın, öğrencilerin yeni okul ortamına geçiş süreçlerinde aile desteğini artırması ve okul-aile iş birliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

KAMUDA ÇALIŞAN EBEVEYNLERE 3 SAATE KADAR İDARİ İZİN

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıyla kamuda çalışan velilere yönelik de düzenleme yapıldı.

Buna göre, kamu çalışanı anne veya babadan biri talep etmesi halinde çocuğunun uyum haftası eğitimlerine katılabilecek.

Çalışan ebeveyn, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatleri dikkate alınarak 3 saati aşmamak üzere idari izinli sayılacak.

AMAÇ AİLENİN UYUM SÜRECİNE DAHİL EDİLMESİ

Düzenlemeyle yalnızca öğrencilerin değil, velilerin de yeni eğitim döneminin başlangıcına dahil edilmesi amaçlanıyor.

Özellikle okul öncesinden ilkokula ve ilkokuldan ortaokula geçiş gibi öğrenciler açısından önemli kabul edilen dönemlerde ailelerin okul ortamını tanıması, öğretmenlerle iletişim kurması ve çocukların uyum sürecine doğrudan destek vermesi hedefleniyor.