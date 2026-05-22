Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ankara’da siyaset gündemi CHP kurultay davasına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararıyla yeniden hareketlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde peş peşe toplantılar yapılırken, gözler hem mevcut yönetime hem de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cephesine çevrildi. İşte dakika dakika tüm gelişmeler…

12.16 KILIÇDAROĞLU OFİSİNE GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma ofisine geldi.

12.00 KILIÇDAROĞLU KONUTUNDAN AYRILDI, OFİSİNE GİDİYOR

Mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrıldı. Konutundan ayrılan Kılıçdaroğlu'nun ofise gideceği bildirildi.

11.46 “TESLİM OLMAYACAĞIZ” MESAJI YENİDEN PAYLAŞILDI

Öte yandan CHP cephesinden, Özgür Özel’in dün yaptığı konuşmadan bir video yeniden paylaşıldı. Paylaşımda Özel’in “teslim olmayacağız” söylemi öne çıkarıldı. Parti yönetiminin mahkeme kararına karşı izleyeceği yol haritası merak konusu oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’ni kimin yöneteceğine, Ak Parti Yargı Kolları değil, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, hiçbir yere gitmiyorum.



Majestelerinin muhalefeti olmayı reddediyoruz.



Teslim olmayacağız! pic.twitter.com/4w7yybfUmb — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 22, 2026

11.33 CHP ANKARA İL BAŞKANLIĞI'NDAN ÇAĞRI

CHP Ankara İl Başkanlığı sosyal medya hesabından 'baba ocağına sahip çıkma günü' çağrısında bulundu.

Paylaşım şu şekilde:

"Bugün; partimize, örgütümüzün iradesine ve baba ocağımıza sahip çıkma günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik hukuk dışı müdahalelere karşı; tüm örgütümüzü, üyelerimizi ve demokrasiye inanan herkesi CHP Genel Merkezi’nde buluşmaya davet ediyoruz. Birlikteyiz. Omuz omuzayız. Boyun eğmiyoruz.

22 Mayıs Cuma 20.30 CHP Genel Merkezi"

11.10 KILIÇDAROĞLU CHP'NİN 3 AVUKATINI AZLETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de vekaleti bulunan avukat Celal Çelik aracılığıyla CHP'nin Özgür Özel dönemine ait olan 3 avukatını azletti.

11.00 YSK CHP İÇİN TOPLANDI

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği “mutlak butlan” kararının ardından CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hamidi Yakupoğlu, Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu.

YSK, mutlak butlan kararına yapılan itirazı değerlendirmek üzere bugün saat 11.00'de toplanacak.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDE HAREKETLİLİK

CHP’nin yaklaşık 1 milyon 923 bin üyeye sahip olduğu belirtilirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin önünde de dikkat çeken bir hareketlilik yaşandığı ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun evinden ayrılarak ofisine geçeceği öne sürüldü.

Kararın ardından ilk açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu’nun “Hayırlı olsun” dediği aktarıldı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün MYK’yi yeniden toplantıya çağırdığı öğrenildi. Parti kulislerinde yaşanan yoğun trafik dikkat çekerken, Özel’in saat 11.00’de CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi.

Parti genel merkezinde grup başkanvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin katıldığı toplantılar sürerken, Ankara’da siyasi hareketlilik sabah saatlerinden itibaren hız kazandı.

CHP yönetimi ise karara sert tepki gösterdi. Parti kaynakları ilk açıklamada, “Kararı tanımıyoruz” ifadelerini kullandı. Bunun ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı.

MAHKEME KARARI SİYASETİ HAREKETLENDİRDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda, CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” hükmü kuruldu. Kararla birlikte Genel Başkan Özgür Özel ve mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki yönetimin yeniden göreve geleceği belirtildi.