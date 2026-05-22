Bireysel etap öncesi kritik bir viraja girilen yarışmada, hem yeni kurallar hem de eleme potasına giren isimler geceye damga vurdu. İşte 21 Mayıs Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ikinci eleme adayı...
Survivor'da taşlar yerinden oynadı: Kurallar değişti, potaya giden isim herkesi şoke etti
TV8 ekranlarında heyecan fırtınası estiren Survivor 2026’da, finale doğru geri sayım sürerken rekabetin dozu her geçen gün artıyor. 21 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan son bölümde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ve ardından gerçekleştirilen ada konseyi nefesleri kesti.Derleyen: Haber Merkezi
SURVİVOR'DA KURALLAR DEĞİŞTİ: KARMA DÖNEMİ BAŞLADI
Yarışmacı sayısının iyice azalmasıyla birlikte Survivor 2026'da taşlar yerinden oynadı.
Kadın ve erkek potalarının ayrıldığı dönemin sona erdiğini açıklayan yeni kurala göre, artık ada konseylerinde kadın ve erkek yarışmacılar bir arada oylanabilecek. Bu karma oylama sistemi, takımlardaki stratejileri de tamamen altüst etti.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA BAYRAK YARIŞI NEFES KESTİ
Haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde Ünlüler ve Gönüllüler takımları, eleme potasına yarışmacı göndermemek için zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Oldukça dengeli kadrolara sahip olan iki takımın mücadelesi uzun süre başa baş ilerledi.
Skorun 11-11’e gelmesiyle birlikte dokunulmazlığı alan takımı belirlemek için bayrak yarışına gidildi. En kritik anda parkura;
Kırmızı takımdan: Deniz ve Mert Nobre,
Mavi takımdan: Nagihan ve Can Berkay çıktı.
Atışlarda Mert Nobre’nin getirdiği sayı, kırmızı takımı 12-11’lik skorla galibiyete taşıdı ve dokunulmazlığın sahibi Kırmızı takım oldu
SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım (Nagihan, Ramazan, Can Berkay, Nefise ve Beyza), yeni kuralın geçerli olduğu ada konseyinde oylamaya gitti.
Takım arkadaşlarının adadan gitmesini istediği isimleri yazdığı oylama sonucunda, haftanın ikinci eleme adayı Can Berkay oldu.
Eleme Potasında Son Durum: Haftanın ilk eleme adayı olan Beyza’nın yanına ikinci isim olarak Can Berkay eklenmiş oldu.
Mavi takım, bu hafta potaya iki yarışmacı birden göndererek ağır bir darbe aldı.
Haftanın sonunda eleme adayları önce düelloda kozlarını paylaşacak, düelloyu kaybeden isimler ise seyirci oylamasına çıkarak adada kalma mücadelesi verecek.
GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Survivor 2026’da kadın eleme haftasının geçerli olduğu bir önceki hafta, heyecan dolu düello oyunlarının ardından adaya veda eden ve hayallerine nokta koyan son isim Lina olmuştu.