Aksaray’da trafik uygulamasına takılan bir genç, ceza yazılacağını öğrenince ortalığı karıştırdı. Polis ekiplerine önce ceza yazmamaları için yalvaran şahıs, işlemlerin devam etmesi üzerine küfürler savurup olay yerinden kaçtı.
Polise yalvardı, küfür edip kaçtı: Yaşananlar kameraya yansıdı
Aksaray’da trafik uygulamasında ceza yazılacağını öğrenen genç, polis ekiplerine önce yalvardı ardından küfür edip kaçmaya çalıştı. Gazeteciyi tehdit eden şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.
Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerindeki Tiyatro Kavşağı’nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, helezon yayı kesik ve camları film kaplı otomobili durdurdu.
Araç sürücüsü Y.Ö.’nün belgelerini kontrol eden ekipler, araçta mevzuata aykırı değişiklikler bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine ceza işlemleri başlatıldı.
Gazeteciyi tehdit etti
Araçta yolcu olarak bulunan H.E.Ö. isimli genç ise polis ekiplerinden işlem yapılmamasını istedi. Bir süre dil döken şahıs, sonuç alamayınca polis memurlarına küfür etmeye başladı.
Olayı görüntüleyen gazeteciyi de “Burnunu kırarım” diyerek tehdit eden genç, çevredeki bekçiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Şahsın kız arkadaşı ise polis ekiplerinden özür dileyerek genci olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.
Ancak küfürlerini sürdüren H.E.Ö., polis ekiplerinin müdahalesi sonrası yaya olarak kaçmaya başladı.
Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından aynı mahallede yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Sürücüye kesik helezon yayı ve cam filmi nedeniyle 7 bin 716 lira para cezası uygulanırken, araç trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.