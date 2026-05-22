'Mutlak butlan' kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi: Fatih Altaylı en erken o tarihi işaret etti
CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından Ankara kulisleri yeniden hareketlendi. Erken seçim iddiaları öne çıkarken, gazeteci Fatih Altaylı dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve erken seçim için o tarihi işaret etti.Derleyen: Dilek Taşdemir
Fatih Altaylı kısa vadede bir seçim beklemediğini ifade ederek, kulislerde konuşulan "45 gün içinde seçim" iddialarına sıcak bakmadığını söyledi.
"UĞURUNA İNANIYOR"
"45 gün içinde AK Parti'nin seçime gideceği konuşuluyor ama buna ihtimal vermiyorum. Gidebilir mi seçime? Gidebilir. En erken Kasım ayında gider" diyen Fatih Altaylı, "Kasım'dan önce ben bir seçim olacağını düşünmüyorum. Bir de AK Parti Kasım seçimlerinin uğuruna inanıyor...
Yani AK Parti'nin böyle inançları olduğunu ben biliyorum. Çünkü Kasım dışındaki seçimlerde hep sıkıntı çıktı onlara. Kasım seçimlerini ise hep kazandılar" ifadelerini kullandı.
Kasım ayının siyasi açıdan iktidar açısından özel bir anlam taşıdığını savunan Altaylı, AKP’nin geçmiş seçim deneyimlerinden kaynaklı böyle bir yaklaşımı olabileceğini öne sürdü.
NEDEN KASIM AYI?
Fatih Altaylı, seçim dönemine ilişkin sosyoekonomik değerlendirmelerde de bulunan sonbahar aylarında vatandaşların ekonomik yükünün görece daha hafif hissedildiğini söyledi.
Fatih Altaylı, “Yaz sonrası dönemde insanların giderleri azalıyor. Isınma masrafları henüz başlamıyor, ekonomik sıkışmışlık biraz daha az hissediliyor. Böyle dönemlerde seçime gitmeyi tercih edebilirler” ifadelerini kullandı.
"GERİ VERMEZ"
CHP’de yaşanan mutlak butlan sürecini, erken seçim ihtimaliyle birlikte değerlendiren Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa sürede partiyi bırakmayacağını öne sürdü.
Altaylı, "Kılıçdaroğlu bu 45 gün içerisinde bu partiyi geri vermez. Vermemek için her şeyi yapar" ifadelerini kullandı.
"YENİ ANAYASA SÜRECİ HIZ KAZANABİLİR"
Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Altaylı, kısa vadede seçim yerine anayasa çalışmalarının öne çıkabileceğini belirterek, “Yeni bir anayasa için çalışmalar başlayabilir”
dedi.
"ERDOĞAN, TRUMP’LA GÖRÜŞÜNCE ANLADIM"
Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesinin ardından mutlak butlan kararının geleceğini tahmin ettiğini söyledi.
Fatih Altaylı, "2025 Mart'ında İmamoğlu'nun gözaltı
alınmasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la bir görüşme yapmıştı. Dün de yani bu karardan önce de yine bir Trump görüşmesi oldu. Trump görüşmesi olunca ben gazeteci arkadaşlara dedim ki butlan tamam" ifadelerini kullandı.