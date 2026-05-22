Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’nın uzun süredir beklenen Esenboğa Havalimanı Metro Hattı projesine ilişkin yeni detayları paylaştı. Başkentte artan ulaşım ihtiyacı ve yolcu yoğunluğu doğrultusunda projede önemli revizyonlara gidildiğini belirten Uraloğlu, hattın artık YHT Gar’dan başlayacak şekilde yeniden planlandığını açıkladı.
Ankara trafiğine nefes aldıracak proje: Esenboğa metrosu ihale tarihi açıklandı
Ankara’da ulaşımı rahatlatacak Esenboğa Havalimanı Metro Hattı için kritik süreç başlıyor. YHT Gar’dan başlayacak 36 kilometrelik dev projede ihale tarihi açıklandı. Başkente aktarmasız havalimanı ulaşımı sağlayacak hattın güzergâhı ve istasyon detayları belli oldu.
Bakan Uraloğlu, “YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’mızın yapım ihalesini 30 Haziran’da gerçekleştireceğiz” dedi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yer teslimi yapılacağını ifade eden Uraloğlu, şantiye kurulum çalışmalarının da hızla başlayacağını söyledi.
YHT GAR’DAN ESENBOĞA’YA AKTARMASIZ ULAŞIM
Yeni düzenlemeyle birlikte metro hattı yalnızca Esenboğa Havalimanı’na değil, aynı zamanda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne kadar uzanacak. Böylece yolcular, YHT Gar’dan havalimanına aktarmasız, hızlı ve konforlu şekilde ulaşabilecek.
Bakan Uraloğlu, “İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu’ndan aktarma yapılarak planlanan hat artık YHT Gar’dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. Güzergah Ankara’nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı’ndan sonra Yıldırım Beyazit Üniversitesi’ne kadar uzanacak.” ifadelerini kullandı.
36 KİLOMETRELİK HAT, 12 İSTASYONDAN OLUŞACAK
Toplam 36 kilometre uzunluğunda projelendirilen metro hattında 12 istasyon yer alacak. Hattın istasyonları; YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak planlandı.
Projede yalnızca güzergâhın değil, istasyon giriş-çıkış yapıları, yerleşim planları ve işletme kriterlerinin de güncellendiğini belirten Uraloğlu, ulaşım sistemine tam entegre ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü kaydetti.
ANKARA’NIN RAYLI SİSTEM AĞI GENİŞLİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Ankara’da bugüne kadar Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan, Keçiören-AKM ve AKM-Gar-Kızılay metro hatlarını hayata geçirdiğini hatırlatan Uraloğlu, toplam 44,5 kilometrelik yeni hattın başkente kazandırıldığını söyledi.
Sincan-Kayaş hattındaki modernizasyon çalışmalarına da dikkat çeken Bakan Uraloğlu, Ankara’nın raylı sistem ağının 103 kilometrenin üzerine çıkarıldığını belirtti.