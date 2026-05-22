YENİÇAĞ muhabiri Eda Erdağı, CHP Genel Merkezi'nden bildiriyor.

CHP'den Murat Emir, Gökçe Gökçen ve Gül Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu bir ekip genel merkez kapısında icracıları bekliyor.

Gül Çiftçi 'İcracıları yukarı davet edecek misiniz?' sorusu üzerine 'Tanımadığımız bir kararı getirenleri yukarı davet etmemizi bekliyor musunuz' dedi.

İcra memurlarının 'Mutlak butlan' kararını tebliğ etmesi bekleniyor.

CHP A takımı kararın tebliği için bekliyor. Çağlar Çağlayan da ekiple birlikte. Bu esnada genel merkeze Özgür Özel resmi yanına Atatürk resmi de asıldı

KILIÇDAROĞLU'NA GÖREVİ TEBLİĞ EDİLİYOR

Karar ise Kılıçdaroğlu'na ofisinde tebliğ edildi. İcra heyeti şimdi CHP'ye gidiyor.