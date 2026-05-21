Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı davasında tedbirli mutlak butlan kararı çıktı.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da 'tedbirli mutlak butlan’ kararı verdi.

'KARARI TANIMIYORUZ, GEREKEN YAPILACAK'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tv100 yorumcusu gazeteci Murat Kelkitlioğlu'na konuştu. Başarır, "Kararı tanımıyoruz, gereken yapılacak." dedi.

'CHP ÖNÜNE POLİS BARİYERLERİ GÖTÜRÜLÜYOR'

Yaşanan olay sonrası, CHP Genel Merkezi'nin önüne polis bariyerleri götürüldü.