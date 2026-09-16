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Kaynak: İHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasını deşifre etmeye yönelik kritik bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen istihbari ve fiziki takipleri sonucunda, örgüt içinde "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde gizlendikleri ve bu evlerde saklanan örgüt mensuplarına finansal/lojistik yardım sağladıkları tespit edilen 4 şüpheli hedef olarak belirlendi.

4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü YAKALANDI: 1 ZANLI ARANIYOR

Başsavcılık tarafından verilen gözaltı kararlarının ardından harekete geçen güvenlik güçleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Hücre evlerinde bulunan örgütsel dokümanlar ve dijital materyallere el konulurken, firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanması amacıyla başlatılan çalışmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.