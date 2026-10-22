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Kaynak: Haber Merkezi

Olay, gece saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı iddia edilen Mehmet Özgü ile üç ay öncesine kadar aynı evde kaldığı Serkan Yılmaz arasında alkol tüketimi konusunda yaşanan tartışma sonrası husumet oluştu.

İddiaya göre Özgü, kendisine artık yolcu yönlendirmeyeceğini söyleyen Yılmaz ile kahvehanede yeniden tartıştı. Özgü'nün tabancayla ateş etmek istediği sırada kurşun kendi ayağına isabet etti. Ardından Yılmaz'a bıçakla saldırdı. Serkan Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Mehmet Özgü'nün olayın ardından Yılmaz'ın yerde yattığı sırada çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı ve paylaşımında Yılmaz'ın arkadaşı S.Y.'ye yönelik tehditlerde bulunduğu belirtildi.

Özgü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.