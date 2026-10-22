Kaynak: DHA

Bursa’nın Gemlik ilçesinde telefon faturası nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma, şiddetli saldırıyla sonuçlandı. Bir GSM mağazasında görev yapan Berna A., Murat U.’nun tahra kullanarak gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralandı. Polis ekipleri, olayın ardından bölgeden uzaklaşmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.

Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki olay, saat 15.00 civarında yaşandı. Mağazaya gelen Murat U., telefon faturasının beklediğinden yüksek olduğunu ileri sürerek çalışan Berna A.’ya elindeki tahra ile vurdu. Aldığı darbeler nedeniyle kanlar içinde kalan kadın, iş yerinden dışarı çıkarak yakındaki bir bankaya ulaşmaya çalıştı. Saldırganın takibi sürdürmesi üzerine Berna A. burada da sırtından yaralandı.

Banka personeli, yaralı kadını şubeye alırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalesi banka içerisinde yapılan Berna A., ardından Gemlik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 14 haftalık hamile olduğu ve 4 yaşında bir kızının bulunduğu belirtilen kadının başındaki yaralanmada deri dokusunun bir bölümünün koptuğu, boyun ve sırtında da derin kesiler meydana geldiği öğrenildi.

Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Berna A., buradaki ilk müdahalenin tamamlanmasının ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi.

CEZAEVİNDEN İKİ HAFTA ÖNCE ÇIKMIŞ

Olayın ardından kaçmaya yönelen Murat U., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin cezaevinden yaklaşık iki hafta önce tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı. Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.