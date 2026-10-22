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Uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren akademisyen ve gazeteci yazar Ahmet Taner Kışlalı, katledilişinin 27'nci yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen törenle anıldı. Anma programına YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili katılım sağladı.

İSTİKLAL MARŞI SIRASINDA ANİDEN ÇIĞLIK ATTI

Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu esnada alanda bulunan bir kadın aniden çığlık atmaya başladı. Beklenmedik bir şekilde yükselen çığlık sesi üzerine alandaki katılımcılar dönüp sesin geldiği yöne baktı.

PROTOKOLDE KISA SÜRELİ ŞAŞKINLIK YAŞANDI

Olay anında YENİ Parti Lideri Özgür Özel ve yanındaki protokol heyetinin yaşadığı kısa süreli şaşkınlık kameralara yansıdı. Tören, yaşanan kısa duraksamanın ardından planlanan program akışıyla devam etti.



