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Kaynak: Haber Merkezi

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması ve bayram ikramiyelerinin de bu tutara çekilmesini öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu gündemine alınması talebi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

18 AYDIR BEKLEYEN TEKLİF GÜNDEME ALINMADI

Yeni Yol Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan’ın yaklaşık 1,5 yıldır (18 aydır) Meclis komisyonlarında görüşülmeyi bekleyen yasa teklifinin doğrudan Genel Kurul gündemine taşınması için verdiği önerge Meclis'te oylandı. Teklifte, mevcut durumda 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığının 28 bin 75 liralık asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin de yine asgari ücret tutarına çıkarılması hedefleniyordu. Ancak önerge, Cumhur İttifakı milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmedi.

"SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI ZARAR GÖRDÜ"

Meclis kürsüsünde emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çeken Çalışkan, yıllarca ülkeye emek veren vatandaşların mağdur edildiğini ifade etti. Çalışkan konuşmasında, "30-40 yıl boyunca hizmet etmiş vatandaşlarımız hayatlarının bu döneminde huzur beklerken sefalet ücretine mahkûm ediliyor. Sosyal devlet anlayışı çökmüş durumda; emeklilerimiz market ve pazar reyonlarında alım gücü yetersizliği nedeniyle zor anlar yaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE, KÜRESEL EMEKLİLİK ENDEKSİ'NDE SON SIRADA

Öte yandan, emeklilik sistemlerinin sürdürülebilirliği, gelir yeterliliği ve finansman yapısı gibi kriterlerin baz alındığı Küresel Emeklilik Endeksi verileri de Meclis gündeminde yer buldu. Açıklanan son endeks raporuna göre Türkiye, incelenen Avrupa ülkeleri arasında emeklilik şartları ve gelir seviyesi bakımından son sırada yer almayı sürdürüyor.