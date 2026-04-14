Tarih 14 Ekim 2023…

Bu köşede, 1997 yapımı “Los Angeles Sırları” adlı filmden esinlenerek “Emniyetteki Ankara sırları” başlıklı bir yazı kaleme almıştım. Genelde romanlar ve gerçek olaylar filme uyarlanır, ben ise bir filmi köşe yazısına uyarlamıştım…

Nasıl uyarlamayayım ki? O günlerde Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında Ankara Emniyeti’ndeki kritik birimlerde görev yapmış dokuz polis açığa alınmıştı zira.

Ve o yazımda şöyle demiştim; “Bir suç örgütünün Emniyet içerisinde uzantısı olur da siyaset içerisinde olmaz mı?

Emniyet’ten gelen bilgilere göre, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün ortakları arasında sadece üst düzey polisler yok. Kudretli siyasiler de var.

Soruşturmayı yürütenler yerel seçim öncesi soruşturmanın siyasete uzamasına izin verileceğinden şüphe duyuyorlar…

Sizin anlayacağınız, Ayhan Bora Kaplan soruşturması Ankara Sırları ile dolu…”

Bu yazımdan aylar sonraydı…

Gizli tanık Serdar Sertçelik’in iddiaları sonrası Ayhan Bora Kaplan operasyonunu yürüten Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Organize Şube komiseri Ufuk Gültekin 9 Mayıs 2024’te görevlerinden alındı.

14 Mayıs 2024’te ise, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında iddialarla ilgili “Emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin. Hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur” dedi. (Ek iddianamede İzzet Ulvi Yönter’in Bahçeli’nin grup toplantısı konuşmasını hazırlarken yer vereceği belirtilen bölüm…)

MHP lideri Bahçeli’nin konuşmasından bir gün sonra da dört polis müdürü gözaltına alındı. Müdürler Murat Çelik, Şevket Demircan ve Ufuk Gültekin tutuklanmış, Kerem Gökay Öner adli kontrolle serbest bırakılmıştı…

Firari FETÖ’cü Cevheri Güven’e bilgi sızdırma iddiasıyla hazırlanan iddianamede üç polis müdürü Kerem Gökay Öner, Murat Çelik ve Şevket Demircan yer alınca, medyada ve sosyal medyada MHP’li isimler üç polis müdürünü FETÖ’cü olmakla suçladı.

Suç duyurusu dilekçesinde ise Cevheri Güven’in iddianamede sanık yapılan polis müdürü Murat Çelik’i MHP ile ilişkili olduğu iddiasıyla suçladığı yer aldı. MHP’lilerce FETÖ’cülükle suçlanan Murat Çelik FETÖ’cüler tarafından ise MHP’li olmakla suçlanıyordu.

Peki, Murat Çelik ve diğer polis müdürlerinin FETÖ ile ilişkisi var mıydı?

MİT’in “Garson” kod adlı FETÖ mahrem sorumlusuna ait SD kartın şifrelerini kırarak ele geçirdiği, örgütün Emniyet teşkilatındaki gizli yapılanmasını gösteren listelerde FETÖ’cüler örgüt elemanı ve örgüte düşman polisleri fişlemişlerdi.

Kerem Gökay Öner ve Murat Çelik “F” olarak kodlanmış, Şevket Demircan ise “E” olarak kodlanmıştı.

E kodu; “Farklı hayat görüşü olan işini iyi takip eden ve hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile ilgisi olmayan” kişileri, F’ler, “farklı hayat görüşünde olan, hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile bağlantısı olmamış, FETÖ tarafından zararlı görülen, örgüte zarar verebileceği düşünülen” kişileri tanımlıyordu.

Ve 2026’ya gelindiğinde Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında herkesin hafızasında tazeliğini koruyan bir bilgi yansıdı ek iddianameden. Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün İzzet Ulvi Yönter üzerinden Bahçeli’nin grup toplantısında göstereceği tavrı bildiği ortaya çıktı…

2023’te yazdığım “Emniyetteki Ankara sırları” ek iddianame ile kendini göstermiş oldu…

Sonrası malum…

Zahir zemberek paylaşımlar yapan İzzet Ulvi Yönter istifa ettirilerek “ocak dışı” bırakıldı.

Farkında mısınız bilmem? Aylardır susan Murat Çelik de son günlerde Ankara sırlarından nağmeler söylemeye başladı. Üç yıl önce belirttiğim Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün ortakları arasındaki “kudretli siyasileri” işaret eden Murat Çelik, “Bu örgütün lideri Ayhan Bora Kaplan da değil, daha büyük kişiler var. Siyasete de bir yere kadar sızmışlar maalesef…” dedi.

Aylarca susan Çelik, tam da İzzet Ulvi Yönter’in istifasının sonrasına denk günlerde konuşmaya başladı. Ve örgütün siyasi ayağından bahsediyor…

Edindiğim bilgiler ve izlenimler o ki; perde şimdi aralanıyor. Siyasetin koridorlarında fısıltılar yükseliyor; dosyaların raftan indirildiği, bazı isimler için “geri sayımın” başladığı konuşuluyor.

Bir başka dikkat çekici bilgi ise şu: itirafçı olma ihtimali olan yeni isimler var. Ve bu isimlerin vereceği ifadelerin, bugüne kadar anlatılanları, ortaya çıkanları devede kulak bırakacağı söyleniyor.

Ankara’da konuşulanlara göre bazı kritik isimler için iki ayrı dosya hazırlandı. Biri yargı için, diğeri “siyasi sonuçlar” için. MHP’de ilk raundu kazanan cephe, sessizce ikinci raundun sonucunu hazırlıyor.

Sizin anlayacağınız, Ankara sırları yeni başlıyor…