NATO ülkeleri, İngiltere dışında ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a saldırmasına onay ve destek vermedi ama ABD Başkanı Trump, NATO’nun Hürmüz’deki mayınları temizleme konusunda yardımcı olacağını açıkladı!

ABD, NATO’nun bölgeye sokulması fikri yeni değildir.

“Gölge CIA” diye bilinen Stratfor’un kurucusu George Friedman, 14 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan yazısında, “Türkiye, İran ile ilgili olarak ABD için Kürtlerden çok daha önemlidir. ABD stratejisinin temeli Çin, Rusya ve İran’ın çevrelenmesi politikasıdır. Türkiye’nin bu çerçeveye dahil edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden Trump, Suriye sınırındaki durumu Tayyip Erdoğan’ın ziyareti ile bir sonuca bağlayacak, vakti gelince de küresel ve bölgesel iki güç arasındaki ilişkiler tekrar düzenlenecektir.” demişti.

Aynı günlerde ABD öncülüğünde, Bahreyn’de düzenlenen “Umman Körfezi’nde İran tehdidi” konulu güvenlik zirvesine İsrail’in de heyet gönderdiği ortaya çıkmıştı. Zirveye İsrail'in yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman'ın da katılmıştı.

Manama'daki zirve, Polonya'nın başkenti Varşova'da 2019’un Şubat ayında yapılan ve İsrail ile birçok Arap ülkesini aynı masada buluşturan “Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek” başlıklı konferansın devamı niteliğindeydi...

Varşova’daki zirvede bazı Arap ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail Başbakanı Netanyahu ve uluslararası yetkililerle aynı çatı altında bir araya gelerek “Orta Doğu'daki İran tehdidi” meselesini görüşmüştü.

Konferansın açılışında, Netanyahu ile birlikte basın mensuplarına açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'ın izlediği politikaların Orta Doğu'daki problemlerin temel kaynağı olduğunu iddia ederek, “İran ile yüzleşmeden Orta Doğu'da barış ve güvenlik sağlanamaz.” demişti.

***

ABD Başkanı Trump ise 2020’nin Ocak ayında “NATO'nun bundan sonraki süreçte Orta Doğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim.” ifadesini kullanmıştı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Trump'ın NATO'nun Orta Doğu’da daha fazla rol oynaması için talepte bulunduğu bildirilmişti.

Senatör Chuck Hagel, 23 Ocak 2004’te Brüksel’de yaptığı, “Amerika, NATO ve Büyük Orta Doğu” başlıklı konuşmada, “21 yüzyılda NATO’nun Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında stratejik yoğunluğu, Türkiye, Afganistan, Irak, Akdeniz ve İsrail ve Filistin üzerinde olacaktır. Akdeniz, 21. yüzyılın en stratejik bölgesi olarak öne çıkacaktır” demişti.

ABD’nin eski BM Daimi Temsilcisi Richard Holbrooke ise 2006 yılında, Türkiye’nin Kuzey Irak’ı işgal etmesini önlemenin en iyi yolunun bölgeye NATO gücü konuşlandırmak olduğunu söylemişti.

Tayyip Erdoğan da 2010 yılının Temmuz ayında, Toronto’daki bir toplantıda NATO’yu Kandil Bölgesi’nin kontrolü için göreve çağırmıştı! Erdoğan, sonraki aylarda da NATO sözleşmesinin 5. maddesinin çalıştırılarak, Suriye sınırına asker gönderilmesini isteyebileceğini söylemişti. Erdoğan, Türkiye-Suriye sınırını da mayın temizlemek bahanesiyle bir İsrail şirketine devretmek istemiş ama başaramamıştı. Fakat bu arada Malatya-Kürecik’te ABD tarafından füze kalkanı kurulmuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 2015 yılının Ağustos ayında, NATO’yu, Kuzey Irak’taki PKK hedeflerine yönelik Türk operasyonlarına karşı belirgin bir konum almaya çağırmıştı.

***

NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, İstanbul'daki NATO zirvesinde, “İhtiyaç olan yere güvenlik taşıyan yeni bir NATO kuracağız” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Karadeniz'deki “Rusya tehlikesi”ne karşı uyardığını açıklamış ve "Karadeniz'de görünmüyorsunuz. Karadeniz'de görünmeyişiniz Karadeniz'i adeta Rusya'nın bir gölü haline dönüştürüyor" dediğini bildirmişti.

Türkiye’nin önde gelen strateji uzmanı Nejat Eslen ise NATO’nun İstanbul strateji belgesi üzerinde durarak “Hamas'ın saldırısı bütün jeopolitik gerçekleri değiştirdi. ABD askeri gücü ile yeniden Ortadoğu'ya döndü. ABD'nin yeniden Ortadoğu'ya dönmesini sağlayan üst akıl kimdir? Bir başka ifade ile sorumu şu şekilde de sorabilirim: Arkadaş, ABD'yi yeniden Orta Doğu'ya kim getirdi? Hamas'ın saldırısını asıl bu açıdan değerlendirmek gerekir.” diye yazmıştı.

***

NATO, Hürmüz’e çağrılırken İyi Rusça bilen MHP Samsun milletvekili İlyas Topsakal, Devlet Bahçeli’nin görevlendirmesiyle, Rusya’da Türkiye, Çin ve Rusya ittifakı ile ilgili açıklamalar yapıyor ve MHP’nin bundan sonraki süreçte AKP’ye destek vermesinin buna bağlı olduğunu söylüyor.

AKP, NATO’yu Karadeniz’e, Suriye’ye ve Irak’a çağırmaktan, Rusya ve Çin ile ittifak yapmaya mı evrilecek yoksa siyaset yeniden mi düzenlenecek?