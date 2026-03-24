ABD ve İsrail’in İran’da nasıl çıkmaza girdiğini izliyoruz son günlerde. Füzeler İran’ın dini liderini, önemli isimlerini öldürdü ama İran’ı düşürmeye yetmedi. Ne halkı sokağa indirip rejimi devirebildiler ne de İran içerisinde vekalet bir güç yaratıp ülkede iç savaş çıkarabildiler…

Peki İran’dan sonraki hedef olduğu söylenen Türkiye’de emperyalizm bir vekalet güç kullanacak olsa, “vekil müttefik” bulmakta zorlanır mı? Sorunun cevabını, şu üç haberi aktararak vereyim…

Tarih 7 Mart 2026… Sakarya’nın Hendek ilçesinde İstanbul’dan dönen S.Ö ismindeki şahsın kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 18,94 gram kokain ele geçirildi. Şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda S.Ş. isimli ve IŞİD terör örgütüne mensup olduğu belirlenen bir şahıs da yakalandı.

Evde yapılan incelemelerde söz konusu ikametin silah bakımı ve tamiri için kullanılan bir imalathane olduğu tespit edildi. Evdeki aramalarda beş adet silah gövdesi, bir adet ruhsatsız tabanca, yüzlerce silah iç mekanizma parçası, şarjör, yay ve çeşitli silah parçalarının yanı sıra susturucu yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda teknik ekipman ele geçirildi. İki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Mart tarihinde ise Gaziantep’te, IŞİD içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen ve Türkiye’ye kaçak olarak giren yabancı uyruklu A.S isimli bir şahıs yakalandı. A.S., 2015-2017 yılları arasında Suriye’nin Halep bölgesinde IŞİD bünyesinde silahlı olarak faaliyette bulunmuştu. Şahsın adresinde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere el konuldu. A.S tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Mart’ta ise, Yalova'da IŞİD mensubu 4 kişi yakalandı. 1'i tutuklandı, 3'ü sınır dışı edildi. Yani yabancı uyrukluydular! Hatırlatalım; Yalova'da IŞİD'e 3 şehit vermiştik...

İlk habere dönelim; IŞİD’in Sakarya’daki atölyesinde bakımı yapılan silahlar, Türkiye’nin dört bir yanında dergi- vakıf adı altında örgütlenen selefi yapılara gönderiliyordu. Sadece silah bakımının yapıldığı bir yer de değildi. IŞİD’in hakimiyetini kaybettiği Irak ve Suriye’den Türkiye’ye geçirdikleri silahların da dağıtım merkeziydi.

Sakarya’da tespit edilen yer, Türkiye’de IŞİD’e ait silah imalathanelerinden sadece biri. Yalova’daki IŞİD mensuplarının polisle sabaha kadar çatışabilecek silah ve mühimmata sahip olmasının arkasında cihatçı terör örgüne ait başka silah atölyelerinin etkisi var…

Peki IŞİD Sakarya’da silah imalathanesini neden kurar? Dikkat edin, Suriye ya da Irak sınırımızdaki şehirlerimizden birinde değil, Sakarya’da!

Tabii ki Türkiye’ye yönelik yeni stratejisi için. Örgütün Türkiye hedefinde büyük saldırılar bulunmuyor. Bunun yerine etkili ve tahmin edilemez saldırılar peşindeler. IŞİD’in meşhur yöntemi olan “Yalnız kurt” saldırıları bu yeni eylem tarzının bir parçası. “Yalnız kurt” eylemi olarak algılanacak olası saldırıların arkasında aslında görünmeyen bir ağ olacak. Yani yeni yalnız kurt eylemleri gerçekleşirse, örgüt mensuplarının bireysel kararı ile değil dahil oldukları ağdan gelecek talimatla gerçekleşecek…

Göç hareketleri ile Türkiye’de yerelleşen selefiliğin nasıl sonuçlar doğurabileceğini Yalova’da görmüştük. Türkiye’de silah atölyeleri kurabilen, taban kazanmak için onlarca şehrimizde dergi ve vakıf görüntüsüyle örgütlenen ve propaganda yapan IŞİD, ihtiyaç halinde karşımıza vekalet güç olarak çıkabilecek bir seviyeye doğru ilerliyor. Irak ve Suriye’de kaybettiği gücü, Türkiye’de toparlıyor.

Şimdi sadece mart ayına ait olan ve köşeme taşıdığım bu üç haber özelinde düşünün; Türkiye’nin açık kapı politikası ile nasıl açık hedef yapıldığını görüyorsunuz değil mi?