Futbol maçı anlatan spikerlerimizin atılan gollere, yaşanan pozisyonlara cuk oturan klişeleri vardır. Güzel Türkçemize kazandırdıkları çok şey mevcuttur. Maç spikerlerinin ölmeyen ve ölmeyecek klişelerinden bazıları şunlardır:

- İki güzel hareket! Mükemmel bir şut ve aynı güzellikte bir kurtarış

- İlk kırk beş dakikanın son düdüğü

- Al da at dercesine bir pas

- Adrese bir teslim bir orta

- Göstere göstere attı

Futbol terimine dönüşen “adrese teslim orta” ifadesinden daha çok “adrese teslim ihale” ifadesini duyuyoruz artık. Futbolumuzda adrese teslim ortalar eski kadar çok yapılmadığından değil elbette. Adrese teslimatın adeta bir ihale usulüne dönüşmesidir sebep…

Meğer yeşil sahalardaki klas hareketlerin kamu ihalelerine kazandırdığı usul sadece “adrese teslim ihale” değilmiş. “Göstere göstere gol atmak” gibi göstere göstere usulsüzlük ve göstere göstere soygun da kamu ihalelerimizin yeni usullerinden biri olmuş…

Şimdi size aktaracaklarım, “yok böyle ihale” dedirtecek cinsten…

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Ankara Gölbaşı’ndaki Gençlik Kampına hizmet alımı için Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 22 Ağustos 2024 tarihinde bir ihale yapılıyor. İhaleye katılan üç firma da yetersizlik gerekçesi ile eleniyor ve ihale iptal ediliyor.

İhale komisyonunun iptal kararına göre; ihaleye katılan firmalardan Razz Medya Yapım Danışmanlık A.Ş. 2023 cirosu yüzde 25’in altında kaldığından yetersiz bulunarak devre dışı bırakılıyor.

OGK İnşaat Turizm Mühendislik Taah. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. iş deneyim belgesi yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılırken, Nova Oto Kiralama Turizm İnşaat Sey. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ise hem iş deneyiminin yetersizliği hem de geçici teminat miktarının yetersizliğinden değerlendirmeye alınmıyor.

Buraya kadar her şey normal görünüyor değil mi? “Göstere göstere” kısmı tam da burada başlıyor…

Beş gün sonra, 27 Ağustos 2024 tarihinde ikinci kez ihale yapılıyor. Beş gün önceki firmalar tekrar ihaleye davet ediliyor. İkinci ihalede Nova firması, bu kez teklifini belirtilen süre içerisinde EKAP’a yüklemediği için eleniyor. Komisyon kararında belirtildiğine göre firma, en son saat 11:30’da sunulması gereken teklifi 11:30:51 saatinde gönderiyor…

OGK firması ise ilk ihaledeki gerekçe ile eleniyor. Yani, ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin bilgiler kısmında sunduğu iş deneyimini gösteren tutarın istenilen yeterliliği karşılamadığı gerekçesi ile…

Peki Razz firması?

Sıkı durun; beş gün önceki ihalede 2023 cirosu yetersiz bulunarak elenen bu firmanın bu sefer tüm belgelerinin tamam olduğuna, firmanın ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlilik kriterlerine ve tekliflerinin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olduğuna ve ilk fiyat teklifini aşmamak kaydıyla son teklifinin istenilmesine aynı ihale komisyonu tarafından karar veriliyor.

Mucizelere inanmayanlara göstermek lazım aslında iki ihale arasındaki bu olayı. Yok yine de mucizelere inanmayan çıkarsa, yazımın sonunda açıklamaları ile yer alan belgelere bakabilirler…

Peki bu “mucize” nasıl gerçekleşti?

Beş gün içerisinde firmanın 2024 yılında yaptığı işlerin tarihi 2023 olarak değiştirilerek 2023 cirosu yeterli seviyeye yükseltiliyor. Böylece Razz firması, 32 milyon 500 bin liradan ihaleyi kapıyor. Üstelik söz konusu firmanın genel yeterlilik tablosu da ihaleyi almasına engel olduğu halde!

Mucizeler burada bitmiyor. İhaleye göre 17 kamp dönemi ve Gölbaşı Gençlik Merkezinde her kamp döneminde 45 gencin konaklaması öngörülüyor. Ancak kamplar yapılmıyor ve olmamış işler yapılmış gibi gösteriliyor. Kamplar gerçekleşmiyor ama ilgili firmaya bütün iş kalemleri gerçekleşmiş gibi parası ödeniyor. Alın size bir “mucize” daha…

Aktarılana göre, “Mucizeler” ve o mucizelerin altındaki bir imza sahibi MASAK’ın radarına takılıyor. Rapor hazırlanıyor ama soruşturma için beklenilmesi “rica” ediliyor…

Konuyla ilgili çok çarpıcı başka bilgiler de var ama bugün köşemde yer verebileceklerim bu kadar. Yalnız, şimdilik bu kadar. “Vakitsiz namaz kılmamak” adına sonraki yazılara bırakıyorum…

Ve köşeme taşıyıp gazeteciliğin kamu gözcülüğü işlevini yerine getirdiğim bu haberi, gazetecilikten başka hiçbir suçu olmayan hapisteki kardeşim İsmail Arı ile Alican Uludağ’a armağan ediyorum…



Skandalın belgeleri...

İlk ihalenin iptal edildiğini gösteren komisyon kararı