Aksaray'da Ankara-Niğde Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Y.H.M. yönetimindeki 06 EKN 219 plakalı otomobil, Ortaköy ilçesi yakınlarında E.K. idaresindeki 34 EBB 580 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri yönlendirildi.
Çarpışmanın etkisiyle iki sürücünün yanı sıra araçlarda bulunan 3 kişi de yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.