Aksaray'da Ankara-Niğde Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Y.H.M. yönetimindeki 06 EKN 219 plakalı otomobil, Ortaköy ilçesi yakınlarında E.K. idaresindeki 34 EBB 580 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çarpışmanın etkisiyle iki sürücünün yanı sıra araçlarda bulunan 3 kişi de yaralandı.

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İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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