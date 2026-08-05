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D-100 kara yolunun Edirne yönünde seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BLN 100 plakalı otomobil, aynı güzergahta ilerleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil içinde sıkışan üç kişi, itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Ağır yaralı olarak ambulanslarla hastaneye sevk edilen üç kişi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun ilgili bölümü geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Olayın ardından otomobil ile İETT otobüsünün yoldan kaldırılması ve ulaşımın normale dönmesi için ekiplerin çalışmaları başlatıldı.