Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Kaza, gece saatlerinde Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Halı saha maçından dönenleri taşıyan M.Ş. yönetimindeki 47 KU 631 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişiden M.Y. (7), A.T. (10), Ş.A. (11) ve Ş.A. (12), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kimliği henüz öğrenilemeyen 1 yaralı ise Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.