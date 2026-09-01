A Milli Erkek Basketbol Takımımız FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu'nda İzlanda'ya konuk olan 12 Dev Adam, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 110-73 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

12 Dev Adam İzlanda'da 8'de 8 yaparak Dünya Kupası biletini aldı - Resim : 1

4 MAÇ KALA DÜNYA KUPASI BİLETİ GELDİ

Elemelerde çıktığı 8 karşılaşmanın tamamını kazanan Türkiye, fikstürün tamamlanmasına 4 maç kala Dünya Kupası'na katılmayı matematiksel olarak garantiledi.

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İkinci turdaki iki karşılaşmasını da kazanan Milliler, toplamda 8'de 8'lik kusursuz bir seriyle Dünya Kupası biletini aldı.

12 Dev Adam İzlanda'da 8'de 8 yaparak Dünya Kupası biletini aldı - Resim : 3

SIRADAKİ DURAK İTALYA

Dünya Kupası'na katılmayı erkenden garantileyen 12 Dev Adam, elemelerdeki bir sonraki karşılaşmasını Kasım ayında oynayacak.

A Milli Takım, J Grubu'ndaki bir sonraki sınavında İtalya'ya konuk olacak.