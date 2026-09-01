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A Milli Erkek Basketbol Takımımız FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu'nda İzlanda'ya konuk olan 12 Dev Adam, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 110-73 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

4 MAÇ KALA DÜNYA KUPASI BİLETİ GELDİ

Elemelerde çıktığı 8 karşılaşmanın tamamını kazanan Türkiye, fikstürün tamamlanmasına 4 maç kala Dünya Kupası'na katılmayı matematiksel olarak garantiledi.

İkinci turdaki iki karşılaşmasını da kazanan Milliler, toplamda 8'de 8'lik kusursuz bir seriyle Dünya Kupası biletini aldı.

SIRADAKİ DURAK İTALYA

Dünya Kupası'na katılmayı erkenden garantileyen 12 Dev Adam, elemelerdeki bir sonraki karşılaşmasını Kasım ayında oynayacak.

A Milli Takım, J Grubu'ndaki bir sonraki sınavında İtalya'ya konuk olacak.