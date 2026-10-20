Kaynak: ANKA

Mustafa Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski eşi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklanmasının ardından açıklamada bulundu. Sarıgül, suçlamalara dayanak olarak gösterilen belgelerin sahte olduğunu öne sürerek aile üyeleri ve arkadaşlarının masumiyetinin ortaya çıkarılması için hukuki mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Mustafa Sarıgül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında verilen tutuklama kararlarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SAHTE BELGELER"

Sarıgül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin her yurttaşının şerefi, onuru ve özgürlüğü devlete emanettir. Adalet sisteminin kişisel kin ve husumeti için yargıyı alet edenlere karşı vatandaşını korumasını beklerdim. Suçlamada bulunan şahısların ortaya koyduğu belgeler herhangi bir soruşturma işleminin açılmasını dahi gerektirmeyecek ölçüde sahte belgelerdir. Aile üyelerimin ve arkadaşlarımın masumiyeti ve haklılıklarının ortaya çıkması için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hukuka olan inancımızı yitirmeden, yargıya güvenmeye devam edeceğiz."