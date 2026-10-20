Fon soruşturması kapsamında tepkilerin odağındaki isimlerin başında gelen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrıldığını açıkladı.

Gece saatlerinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla da Sütçü’nün görevden alındığı duyuruldu.

Mahmut Sütçü’nün görevden ayrılmasıyla birlikte, eski görevine dönme ihtimali ve ayrılık sonrasında alabileceği ödemeler de tartışma konusu oldu.

İKİ YILA KADAR MAAŞ ALABİLECEK

Ekonomi yorumcusu İnan Mutlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde Sermaye Piyasası Kanunu’nun 132’nci maddesine dikkat çekerek, düzenlemenin tepkilere artıracak bir yönünü de gündeme taşıdı.

Mutlu, "Ne güzel kanun yapmışlar. Mahmut Sütçü kurumuna dönmezse iki yıla kadar SPK'dan maaş almaya devam edebilecek." diyerek, söz konusu hüküm kapsamında Mahmut Sütçü’nün eski kurumuna dönmemesi durumunda belirli şartlar altında iki yıla kadar SPK’dan ödeme almaya devam edebileceğini ifade etti.

KANUNUN 132’NCİ MADDESİ NE DİYOR?

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 132’nci maddesi, SPK başkan ve üyelerinin görevlerinden ayrılmaları halinde uygulanacak esasları düzenliyor.

İlgili maddeye göre, kamu görevlisiyken SPK üyeliğine atanan kişiler, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma talebinde bulunmaları halinde 30 gün içinde eski kurumlarına başvurabiliyor. Memuriyete giriş şartlarını korumaları durumunda, yetkili makam tarafından bir ay içinde kazanılmış haklarına uygun bir kadroya atanmaları öngörülüyor.

Atama gerçekleşene kadar bu kişilere yapılan ödemeler SPK tarafından karşılanmaya devam ediyor. Ayrıca, kamu kurumunda çalışmayan kişiler için de belirli koşullar altında ödeme yapılması mümkün olabiliyor.

Ancak kanun, bu kapsamda gerçekleştirilecek ödemeler için iki yıllık üst sınır getiriyor. Düzenleme, görevden ayrılan herkesin koşulsuz biçimde iki yıl maaş alacağı anlamına gelmiyor; ödeme hakkı, kanunda belirtilen şartlara bağlı bulunuyor.

İlgili maddeler tam olarak şu şekilde:

MADDE 132 – (1) Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürece önceki görevleri ile olan ilişkileri kesilir. Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları durumunda atamaya yetkili makam tarafından bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Atama gerçekleşinceye kadar bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin Kurul tarafından yapılmasına devam olunur. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Kurul Başkan ve üyeliğine atanıp yukarıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurul tarafından verilmeye devam edilir. Bu maddede belirtilen nedenlerle üyeliği sona erenlere Kurul tarafından yapılacak ödemelerin süresi iki yılı geçemez.

(2) Kurul Başkan ve üyelerinin bu görevlerinde geçirdikleri süreler, tabi oldukları kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir. Bu hüküm, akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı kalmak üzere, üniversite akademik kadrolarından gelen Kurul Başkan ve üyeleri hakkında da uygulanır.