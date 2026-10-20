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Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Yenilik Partisi ile YENİ Parti arasında yaşanan isim benzerliği anlaşmazlığını karara bağlamak üzere 21 Ekim Çarşamba günü toplanıyor.

Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümleri çerçevesinde YENİ Parti’nin adının ve rumuzunun hükümsüz sayılarak siyasi partiler sicilinden silinmesi talebini değerlendirecek.

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti’nin tefrik edilmesiyle başlayan hukuki süreçte Yenilik Partisi, iki partinin unvanlarının kamuoyunda karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu.

Talebi yerinde bulan Başsavcılık, YENİ Parti’ye isim değişikliğine gitmesi için 18 Eylül’e kadar süre tanıdı. Belirtilen tarihe kadar herhangi bir tüzük değişikliği yapılmaması üzerine dosya Anayasa Mahkemesine havale edildi.

SAVUNMA SÜRESİ DOLDU, GÖZLER GENEL KURUL’DA

AYM Genel Kurulu, dosyayı ilk kez 29 Eylül’de gündemine almış ve YENİ Parti’ye hukuki savunmasını sunması için bir aylık ek süre tanımıştı.

Partinin hazırladığı savunmanın Anayasa Mahkemesine ulaştırılmasıyla birlikte başvuru yeniden Genel Kurul gündemine girdi. 21 Ekim Çarşamba günü yapılacak toplantıda Yüksek Mahkeme’nin, YENİ Parti'nin isminin ve rumuzunun mevzuata uygun olup olmadığına dair nihai kararını açıklaması bekleniyor.