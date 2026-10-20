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Kaynak: Haber Merkezi

Gençlerbirliği mücadelesine yedek kulübesinden dahil olan Rafael Leao, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunda kalamamıştı. Yıldız oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkarken, Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray’a kötü haber geldi.

NTV'nin haberine göre, kasık adalesinde hafif ile orta seviyede zorlanma belirlenen Leao, 26 Ekim Pazartesi günü oynanması planlanan Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

27 yaşındaki futbolcunun yeniden sahalara çıkabileceği tarihin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Galatasaray yönetimi tarafından yapılan açıklamada da oyuncunun sağlık durumunun günlük kontrollerle takip edileceği bildirilmişti.