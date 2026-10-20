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Üsküdar Belediye Başkan Vekili belli oldu. Cumhur İttifakının adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, tek aday olarak girdiği seçim sonucunda Üsküdar Belediye Başkan Vekili oldu.

11.20 'TEK ADAY' KAZANDI

Üsküdar Belediye Başkan Başkanvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı AK Partili Muhammed Emin Sarıoğlu, tek aday olarak girdiği seçimde yeni başkan vekili seçildi

11.00 İKİNCİ TUR SONUÇLARI

Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ikinci tur oylamasında tek aday olarak seçime giren Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, 24 oy aldı.

Seçimde üçüncü tura geçildi.

10.50 İLK TUR SONUÇLARI

Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ilk tur oylamasında tek aday olarak seçime giren Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, 24 oy aldı.

Seçimde ikinci tura geçildi.

10.40 CHP DE ADAY ÇIKARMADI

Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde CHP ve YENİ Parti aday çıkarmadı. Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu'nun tek aday olarak katıldığı seçimde ilk tur oylaması başladı.

10.30 YENİ PARTİ SEÇİME KATILMIYOR

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, partisinin Üsküdar Belediye başkanvekili seçimine katılmayacağını açıkladı.

Tüzün, “Bugünkü seçim meşru bir seçim değildir. Çünkü belediye meclis üyelerimiz, gözaltına alınmıştır, tutuklanmıştır, tehdit ve şantaja uğramıştır. Aritmetik sayı değiştirilmiştir. Meşru olmayan seçime bizler katılmıyoruz” ifadelerini kullandı.

10.00 SEÇİM BAŞLADI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanması ve tedbiren görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan belediye başkanvekilliği seçimini kazanan Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine Belediye Meclisi'nde yeniden başkanvekilliği seçimi yapılıyor.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BELLİ OLDU

Seçim öncesinde Cumhur İttifakı'nın adayı açıklandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti ve MHP grubunun ortak adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olduğunu duyurdu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise daha önce yaptığı açıklamada partisinin seçimde kendi adayını çıkaracağını bildirmiş, YENİ Parti'nin de ayrı adayla yarışacağını söylemişti.

MECLİSTE AK PARTİ ÇOĞUNLUKTA

Üsküdar Belediye Meclisi'nde AKP'nin 23, CHP'nin 9 ve YENİ Parti'nin 9 üyesi bulunuyor. Bu dağılıma göre AKP, mecliste en fazla üyeye sahip parti konumunda bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 29 Temmuz'da usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 31 Temmuz'da tutuklanmıştı. Dedetaş, 1 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı. Bunun üzerine 5 Ağustos'ta yapılan ilk başkanvekilliği seçiminde CHP'li Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak seçilmiş, AKP'li Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kalmıştı.

Ancak Gültekin'in başvurusu üzerine mahkeme, seçime ilişkin belediye meclisi kararının yürütmesini durdurmuştu. 8 Eylül'de yenilenen seçimin dördüncü turunda Gültekin 23, Çetinkaya ise 19 oy almış ve belediye başkanvekilliği görevine Gültekin seçilmişti.

Gültekin, 15 Ekim'de Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katılmak üzere Ankara'ya giderken Düzce'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Yaşanan gelişmenin ardından Üsküdar'da yeniden başkanvekilliği seçimi yapılması kararlaştırılmıştı.