Kaynak: İHA

6 Ekim günü sabah açıldığında anaokulunun kapısına 4 el ateş edildiği fark edildi ve kovanlar bulundu. Olayın bildirilmesinin ardından olay yerinde 2 adet 9x19 milimetre çapında kovan bulundu. Olayın aydınlatılması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü. Gasp Büro Amirliği ekipleri olay öncesi ve sonrasına ilişkin kamera görüntülerini, araç hareketlerini, güzergahlar ve saha çalışmaları sonucu toplanan bilgileri titizlikle incelendi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Saatler süren kamera çalışmaları ve saha araştırmaları sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimlikleri ile olayda kullanılan araç ve silah bağlantıları tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen; ateş eden B.T., olay sırasında aracı kullanan şahıs H.D., olay sırasında araçta bulunan M.A.K., azmettirici olduğu değerlendirilen G.Ç. ve S.M. olmak üzere 5 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca olayda kullanılan silah bir ikametin çatısında ele geçirildi. Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen 5 şüphelinin tamamı tutuklandı.