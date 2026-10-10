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Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunmaları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağırel 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı.

İfade sonrası İsmail Saymaz ve Murat Ağırel adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ancak başsavcılığın itirazının ardından İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için uygulanan tedbir kararı 'ev hapsine' çevrildi.

MUSTAFA BALCI VE ŞABAN SEVİNÇ TUTUKLANMIŞTI

Ayrıca soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç sabah saatlerinde adliyeye getirilmişti. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine getirilen Balcı ve Sevinç, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanmıştı.

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