Japonya’nın Hamamatsu kentinde 2023 yılında sahile vuran dev metal küre, görenlerin dikkatini çekti. Yaklaşık 1,5 metre çapındaki cismin nereden geldiği ve hangi amaçla kullanıldığı ilk aşamada belirlenemedi.
Sahilde gizemli küre bulundu: Gerçek sonradan ortaya çıktı
Japonya’nın Hamamatsu kentinde 2023 yılında sahile vuran yaklaşık 1,5 metre çapındaki dev metal küre, uzun süre gizemini korudu. İlk etapta patlayıcı olabileceği ihtimali üzerinde durulan cisim, güvenlik ekipleri tarafından incelendi. İşte olayın ayrıntıları...Kaynak: Haber Merkezi
Sahilde ortaya çıkan metal cisim üzerine güvenlik ekipleri harekete geçti. Kürenin tehlikeli bir madde içerip içermediğini ve çevredeki insanlar için risk oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.
PATLAYICI OLABİLECEĞİ ŞÜPHESİYLE İNCELENDİ
Metal kürenin sahilde bulunması, ilk etapta patlayıcı olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Güvenlik ekipleri, cismin niteliğini belirlemek amacıyla bölgede detaylı incelemelerde bulundu.
Yapılan değerlendirmelerde, kürenin bir patlayıcıdan ziyade denizcilik faaliyetlerinde kullanılan bir ekipman olabileceği ihtimali öne çıktı. İncelemeler sonucunda cismin içinin boş olduğu ve patlama tehlikesi taşımadığı belirlendi.
GİZEMLİ METAL KÜRENİN ŞAMANDIRA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Yaklaşık 1,5 metre çapındaki metal kürenin, büyük olasılıkla denizcilikte kullanılan bir şamandıra olduğu değerlendirildi.
Deniz şamandıraları, su üzerindeki belirli noktaları işaretlemek ve çeşitli denizcilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanılıyor. Ancak Japonya’nın Hamamatsu kentindeki sahile vuran kürenin tam olarak nereden geldiğine ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.