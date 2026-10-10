2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
2026-2027 Eğitim yılının ilk tatili belli oldu: İşte kritik tarihler
2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin heyecanla beklediği ilk ara tatilin tarihleri netleşti.Kaynak: Haber Merkezi
Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.
Kasım ayında yapılacak ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler, kısa bir dinlenme molasının ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden okullarına dönecek.
SON DERS ZİLİ 13 KASIM’DA ÇALACAK
İlk ara tatil, 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte tatil dönemine başlayacak.
Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler, toplam 9 günlük dinlenme fırsatı yakalayacak.
OKULLARDA DERSLER 23 KASIM’DA BAŞLAYACAK
Kasım ara tatili, 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
Hafta sonunun ardından öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden okullarına dönerek eğitim öğretim faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edecek.