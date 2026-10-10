Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 2026-2027 Eğitim yılının ilk tatili belli oldu: İşte kritik tarihler

2026-2027 Eğitim yılının ilk tatili belli oldu: İşte kritik tarihler

2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin heyecanla beklediği ilk ara tatilin tarihleri netleşti.

Kaynak: Haber Merkezi
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2026-2027 Eğitim yılının ilk tatili belli oldu: İşte kritik tarihler - Resim: 1

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

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2026-2027 Eğitim yılının ilk tatili belli oldu: İşte kritik tarihler - Resim: 2

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

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2026-2027 Eğitim yılının ilk tatili belli oldu: İşte kritik tarihler - Resim: 3

Kasım ayında yapılacak ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler, kısa bir dinlenme molasının ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden okullarına dönecek.

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2026-2027 Eğitim yılının ilk tatili belli oldu: İşte kritik tarihler - Resim: 4

SON DERS ZİLİ 13 KASIM’DA ÇALACAK

İlk ara tatil, 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte tatil dönemine başlayacak.

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2026-2027 Eğitim yılının ilk tatili belli oldu: İşte kritik tarihler - Resim: 5

Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler, toplam 9 günlük dinlenme fırsatı yakalayacak.

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2026-2027 Eğitim yılının ilk tatili belli oldu: İşte kritik tarihler - Resim: 6

OKULLARDA DERSLER 23 KASIM’DA BAŞLAYACAK

Kasım ara tatili, 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

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2026-2027 Eğitim yılının ilk tatili belli oldu: İşte kritik tarihler - Resim: 7

Hafta sonunun ardından öğrenciler, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden okullarına dönerek eğitim öğretim faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edecek.

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