Kaynak: DHA

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 1’i öğretmen 9’u öğrenci olmak üzere toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin ise yaralandığı okul saldırısının ardından adli süreç devam ediyor. Katliamı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin ebeveynleri hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Tutuklu baba Uğur Mersinli için ‘olası kastla öldürme’ ve ‘olası kastla yaralama’ suçlarından 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis istenirken; anne Peyman Pınar Mersinli hakkında ise ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SALDIRI ÖNCESİ KATLİAMI PLANLANMIŞ

Soruşturma kapsamında saldırganın bilgisayarında yapılan incelemelerde, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’na yönelik katliamın aylar öncesinden adım adım planlandığı ortaya çıkarıldı. Şüphelinin kaleme aldığı dijital notlarda; okul saldırısından hemen önce anne, baba ve büyükannesini öldürmeyi hedeflediği belirlendi. Notlarda sadece ablasına karşı kararsız kaldığı görülen saldırganın, ebeveynlerini bıçakladıktan sonra yaralarına kimyasal maddeler dökerek katletmeyi kurguladığı tespit edildi.

"SKOR" YARIŞI VE BAŞKA SALDIRGANLARI ÖRNEK ALMA

Elde edilen veriler, saldırganın yurt dışındaki okul katliamlarını yakından takip ettiğini ve bu kişilerle bir tür "skor yarışı" içerisine girdiğini gösterdi. Notlarında dünyaca tanınan saldırganların isimlerini ve öldürdükleri kişi sayılarını sıralayan Mersinli'nin, bu sayıları aşarak "ilk beşe girme" ve Doğu Avrupa ile Asya bölgesinde "en yüksek kayba yol açan saldırgan" olma hedefi taşıdığı anlaşıldı.

KORİDORLAR, SINIFLAR VE ANAOKULU HEDEFİ

Saldırının lojistik detaylarına da yer verilen dokümanda; okul çıkış kapılarını kilitlemekten mühimmatın taşınmasına kadar tüm sürecin planlandığı görüldü. Saldırganın, koridordaki öğretmenleri etkisiz hale getirdikten sonra sınıflara girerek ateş açmayı, şarjörleri yenileyebilmesi halinde ise saldırıyı okulun anaokulu bölümüne taşımayı amaçladığı belirlendi.

İLKOKUL ÇAĞINDAN BERİ SÜREGELEN PLANLAR

Ortaokul çağındaki saldırganın, bu tür eylem fikirlerini henüz 3. sınıftayken taşımaya başladığı, hatta geçmişte okula silah getirip kullanmadan geri götürdüğü yönündeki ifadeleri iddianamede yer aldı. Okulun güvenlik zafiyetlerini ve polis merkezine olan mesafesini analiz ettiği anlaşılan şüphelinin, eylemi tamamen planlı bir şekilde kurguladığı belgelendi.