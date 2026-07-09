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Kaynak: Haber Merkezi

Samsun / Ali Yazan / Yeniçağ



Türkiye'nin inşaat sektöründeki devasa teknolojik gelişimine, Samsun'un Terme ilçesinden ezber bozan bir geleneksel akıl meydan okuyor. İnşaat ustası İdris Akbulut, 1990 yılından beri binalara kum, sıva ve şap malzemesi taşırken metal makara kullanmıyor.

Akbulut'un "makarasız sistem" adını verdiği yöntem, hem pratikliği hem de sağlamlığıyla parmak ısırtıyor.

YOKLUKTAN DOĞAN BÜYÜK İCAT

Eski yıllarda inşaat asansörlerinin ve kaliteli makaraların zor bulunduğunu belirten İdris Akbulut, bu yöntemi geçmişteki ustalardan görerek geliştirdi.

Piyasada satılan demir makaraların çabuk bozulduğunu, ipi sıkıştırdığını ve iş kazalarına davetiye çıkardığını fark eden Termeli usta, çözümü çok basit iki malzemede buldu:

Plastik su hortumu ve 8'lik inşaat demiri.

"HEM PRATİK HEM SAĞLAM"

Sistemin çalışma mantığını anlatan Akbulut, plastik su hortumunu sekizlik demirin üzerine geçirerek esnek ve sürtünmesi az bir hat oluşturduklarını belirtiyor.

Akbulut, yarım asırlık bu formülü şu sözlerle özetliyor:"Eskiden malzeme bulamazdık, asansörler lükstü.

Bu sistemi eskilerden görerek sakladım ve 1990 yılından beri kendi inşaatlarımızda genel olarak bunu kullanıyoruz.

Demir makaralar hem pahalı hem de ipi aşındırıp koparabiliyor.

Bizim bu makarasız sistemimiz ise hem çok pratik hem de yıllarca eskimiyor, çok sağlam.

MÜHENDİSLERİ KISKANDIRAN PERFORMANS

İnşaat şantiyelerinde onlarca kat yukarıya tonlarca ağırlıkta kum ve harç çekilmesini sağlayan bu ilkel ama dahi yöntem, modern mühendislik çözümlerine adeta taş çıkartıyor.

Plastik hortumun sağladığı kayganlık sayesinde halatlar daha az aşınıyor ve işçiler malzemeyi yukarı çekerken çok daha az enerji harcıyor.

Karadeniz insanının kıvrak zekasını bir kez daha gözler önüne seren İdris Usta, bu yerli ve milli tasarruflu sistemi yeni nesil inşaatçılara da miras bırakmaya kararlı.