EuroLeague'in 5. haftasında Anadolu Efes, Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırladı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Bayern Münih, hücumdaki başarılı performansıyla ilk yarıyı 54-46 önde tamamladı.
Anton Gavel'in öğrencileri, üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak final periyoduna 75-68'lik avantajla girdi.
Son çeyrekte farkı kapatmaya çalışan Anadolu Efes, rakibinin hücumlarına engel olamadı ve mücadeleden 101-93 mağlup ayrıldı.
ANADOLU EFES ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ KAYBETTİ
Bayern Münih karşısında aldığı yenilgiyle Anadolu Efes'in EuroLeague'deki galibiyet hasreti üç maça çıktı.
Lacivert-beyazlılar, çift maç haftasında sahasında oynadığı mücadeleyi kaybederek taraftarı önünde önemli bir fırsatı değerlendiremedi.