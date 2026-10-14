EuroLeague'in 5. haftasında Anadolu Efes, Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Bayern Münih, hücumdaki başarılı performansıyla ilk yarıyı 54-46 önde tamamladı.

Anadolu Efes EuroLeague'de üst üste 3. yenilgisini aldı - Resim : 1

Anton Gavel'in öğrencileri, üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak final periyoduna 75-68'lik avantajla girdi.

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Son çeyrekte farkı kapatmaya çalışan Anadolu Efes, rakibinin hücumlarına engel olamadı ve mücadeleden 101-93 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes EuroLeague'de üst üste 3. yenilgisini aldı - Resim : 3

ANADOLU EFES ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ KAYBETTİ

Bayern Münih karşısında aldığı yenilgiyle Anadolu Efes'in EuroLeague'deki galibiyet hasreti üç maça çıktı.

Lacivert-beyazlılar, çift maç haftasında sahasında oynadığı mücadeleyi kaybederek taraftarı önünde önemli bir fırsatı değerlendiremedi.