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EuroLeague'de 5. hafta heyecanı devam ederken temsilcimiz Beşiktaş, çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Hapoel Tel Aviv'e konuk oldu.

Bulgaristan'da oynanan mücadelede ilk yarıyı 43-39 geride tamamlayan siyah-beyazlılar, üçüncü çeyrekte rakibinin etkili hücumlarına karşılık veremedi.

Bu periyotta farkın açılmasına engel olamayan Beşiktaş, son çeyreğe 75-55 geride girdi ve parkeden 100-82 mağlup ayrıldı.

BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Beşiktaş, EuroLeague'de oynadığı 5. maçta üçüncü mağlubiyetini yaşadı ve 2 galibiyette kaldı.

Hapoel Tel Aviv ise beşinci karşılaşmasında üçüncü galibiyetini elde etti.

Siyah-beyazlılar, çift maç haftasının ikinci mücadelesinde Bayern Münih'i konuk edecek. Hapoel Tel Aviv ise Panathinaikos deplasmanına çıkacak.

ANTE ZIZIC'İN 17 SAYISI YETMEDİ

Beşiktaş'ta Ante Zizic, 17 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu.

Siyah-beyazlılarda Eugene Omoruyi 12 sayı, Wenyen Gabriel 10 sayı, Anthony Brown ve Scottie Wilbekin ise 9'ar sayıyla mücadele etti.

Hapoel Tel Aviv'de Elijah Bryant ve Vasilije Micic 16'şar sayıyla galibiyete katkı sağladı. Antonio Blakeney, Amir Coffey ve Zach LeDay ise 15'er sayı kaydetti.