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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibine 6-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi yaşadı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Manzambi'nin golüyle öne geçen Aston Villa, 31 ve 38. dakikalarda Nicholas Jackson'ın kaydettiği gollerle soyunma odasına 3-0 üstün girdi.

Fenerbahçe, ilk yarıda Vedat Muriqi ile yakaladığı iki önemli fırsatı değerlendiremezken Oğuz Aydın'ın şutunda top üst direkten döndü.

ASTON VILLA İKİNCİ YARIDA DA DURMADI

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Aston Villa, 68. dakikada Ross Barkley'nin penaltı golüyle farkı dörde çıkardı.

İngiliz futbolcu, 72. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 5-0'a taşıdı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında ise oyuna sonradan dahil olan Tammy Abraham, kale önünde bulduğu boş pozisyonda topu ağlara göndererek 6-0'lık sonucu belirledi.

FENERBAHÇE 1 PUANDA KALDI

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, ikinci hafta sonunda 1 puanda kaldı. Aston Villa ise ikinci galibiyetini elde ederek puanını 6'ya yükseltti.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Aston Villa ise Viking ile sahasında karşılaşacak.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelöf, Torres, Bissaka, Kamara, Barkley, McGinn, Mbaye, Manzambi, Jackson

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Guendouzi, Greenwood, İrfan, Oğuz Aydın, Muriqi

MAÇ SONUCU: ASTON VILLA 6-0 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Ivan Kruzliak'ın ilk düdüğüyle Aston Villa-Fenerbahçe maçı başladı.

ASTON VILLA MANZAMBI İLE ÖNE GEÇTİ

12' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Manzambi'nin şutunda savunmadan seken top Ederson'u kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu.

FENBERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI

15' Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunda Suzuki direk dibinde gole izin vermedi.

MURIQI BİR KEZ DAHA SUZUKI'YE TAKILDI

17' Oğuz Aydın'ın harika pasında savunma arkasına sarkan Vedat Muriqi bir kez daha Suzuki'yi geçemedi. Net pozisyon kaçtı.

ASTON VILLA DURAN TOPTAN TEHDİT YARATTI

22' McGinn'in köşe vuruşundan yaptığı ortada Pau Torres kafayı vurdu. Top üst ağlarda kaldı.

JACKSON'IN ŞUTUNDA EDERSON BAŞARILI

29' Aston Villa sete yerleşerek Fenerbahçe savunmasında boşluk aradı. Ceza sahası önünde topla buluşan Jackson dar açıdan şutunu çekti. Köşeye giden topu Ederson kurtardı.

JACKSON BU KEZ EDERSON'U MAĞLUP ETTİ: FARK İKİYE ÇIKTI

31' Muriqi'nin geri pası kısa düşünce Aston Villa'ya hızlı atak şansı doğdu. Topla buluşan Nicholas Jackson bu kez aynı köşeden topu ağlara gönderdi.

OĞUZ AYDIN DİREĞE TAKILDI

35' Oğuz Aydın Aston Villa savunmasının arkasına sarkarak topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta kaleci Suzuki'den seken top üst direğe çarptı.

NICHOLAS JACKSON SKORU 3-0'A GETİRDİ

38' Nicholas Jackson kendisinin ikinci takımınının üçüncü golünü attı. Aston Villa skoru 3-0'a getirdi.

İLK YARI SONUCU: ASTON VILLA 3-0 FENERBAHÇE

MATTY CASH UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

55' Aston Villa etkili geldi. Cash'ın ceza sahası dışından sert şutunda top Archie Brown'dan sekerek kornere çıktı.

ASTON VILLA PENALTIDAN 4. GOLÜ BULDU

68' Manzambi'nin İsmail Yüksek'in müdahalesinin ardından ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Ivan Kruzliak beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Barkley penaltıyı gole çevirerek skoru 4-0'a getirdi.

BARKLEY'DEN BİR GOL DAHA

72' Penaltının Barkley bir kez daha sahneye çıktı. Şutunda savunmadan seken top Ederson'u yanılttı ve ağlarla buluştu.

TAMMY ABRAHAM SKORU TAYİN ETTİ

90' Maçta son anlara girilirken oyuna sonradan dahil olan Tammy Abraham kale önünde bomboş pozisyonda rahat bir golle skoru 6-0 yaptı.