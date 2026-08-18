Dijital dünyada savaşın kuralları tamamen değişiyor. Geleneksel cephelerin yerini karanlık odalardaki bilgisayar ekranları çoktan aldı.

Donald Trump tarafından imzalanan son ulusal güvenlik genelgesi oyunun boyutunu bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Bahsedilen belge, Amerikan teknoloji firmalarını doğrudan siber operasyonların merkezine yerleştiriyor.

Yıllardır Hollywood filmlerinde izlediğimiz senaryolar gerçeğe dönüşüyor.

Washington yönetimi suç örgütlerine ve yabancı düşmanlara karşı kendi özel siber ordusunu kurma yoluna gidiyor. Beyaz Saray cephesinden gelen açıklamalar durumu netleştiriyor.

Devletin yönlendirmesiyle hareket edecek olan özel şirketler, kapasitelerini ve yenilikçi güçlerini küresel suç şebekelerini çökertmek için kullanacak.

Amerikan teknoloji devlerinin sahip olduğu büyüklük ve hız onlara benzersiz bir avantaj kazandırıyor.

İç Güvenlik Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı süreci yakından denetleyecek. Sisteme dahil olmak isteyen firmaların en az bir milyon dolarlık teminatı köşede tutması şart koşuluyor.

Hedefte kimler mi var?

Yabancı ülkelerden yönetilen fidye yazılımı çeteleri, finansal dolandırıcılar, karanlık ağın derinliklerinde saklanan organize suç örgütleri.

Planlanan operasyonlar; bilgi sistemlerini kesintiye uğratmayı, verileri erişilemez hale getirmeyi, hedeflerin altyapısını bozmayı hedefliyor.

Özel şirketlerin devlete ait birer siber silah gibi kullanılması beraberinde ciddi soru işaretleri getiriyor. Geçmiş yıllarda benzer fikirler ortaya atıldığında gerilimin kontrolden çıkma ihtimali insanları ürkütmüştü.

Kurumlar arası iletişimsizlik, hesapta olmayan diplomatik krizler, hedefin şaşması ihtimali masada duran büyük riskler arasında yer alıyor.

Silahı ateşleyen özel bir şirket olduğunda faturanın kime kesileceği konusu zihinleri bulandırıyor.

Teknoloji şirketleri yazılım üretmenin ötesine geçerek dijital savaşçı statüsü kazanıyor. Washington, elindeki geniş teknolojik ekosistemi doğrudan sahaya sürmeye karar verdi.

Dijital evrende devlet sınırları, resmi üniformalar kayboluyor.

Geleceğin savaşları klavye başındaki maaşlı şirket çalışanlarının parmak uçlarında şekillenecek.

Sonuçların dünyayı nereye götüreceğini hep birlikte yaşayıp göreceğiz.