Birinci Dünya Savaşı yıllarında Amerikalı psikolog Edward Thorndike cephede epey ilginç bir araştırma yaptı. Komutanlara askerlerinin fiziksel durumları, zekaları, emirleri uygulama yetenekleri hakkında çeşitli sorular yöneltti.

Ortaya çıkan tablo fazlasıyla şaşırtıcıydı. Komutanların gözünde üstün asker tanımına uyan kişilerin tamamı gösterişli, yakışıklı, sağlam yapılıydı.

Üstelik komutanlar, yakışıklı askerleri keskin nişancı, disiplinli, fedakar, zeki liderler olarak görüyordu. Thorndike, dış görünüşten etkilenip kişilere gerçekte sahip olmadıkları üstünlükler yükleme eğilimine Halo Etkisi adını verdi.

Zihnimiz hayatın her alanında benzer bir yanılsama yaşar. Yakışıklı veya güzel insanların daha akıllı, daha yetenekli olduğuna inanma eğilimimiz hep vardır.

Zihnimiz çelişkileri sevmez, griliklerden kaçar, siyah-beyaz kararlar almayı kolay bulur. Karmaşık dünyada hızlı karar alabilmek adına evrimsel süreçte geliştirdiğimiz pratik bir kısayoldur bahsedilen durum.

Doğru kararlar aldırıp vakit kazandırsa dahi, insanı yanıltıp büyük hatalara sürükleme tehlikesi epey fazladır. İnsan tek bir davranıştan yola çıkarak genellemeler yapar.

Etrafımızdaki olayları karşılaştığımız insanları çoğunlukla söz konusu etki altında değerlendiririz.

Markalar ve Algı Oyunu

Marka tercihleri de ilgili yanılsamadan payını alır. Bir markanın tek bir özelliğini sevdiğimizde diğer bütün yanlarının kusursuz olduğunu varsayarız.

Başarılı markalar tam da belirtilen nedenden ötürü reklamlarında tek bir faydayı öne çıkarırlar. O tek faydayı aklına yazan tüketici geri kalan tüm mükemmellikleri markaya kendiliğinden atfeder.

Olumlu algı yaratmış şirketlerin hataları dış etkenlere bağlanırken, olumsuz algı barındıran şirketlerin en ufak tökezlemesi kötü yönetime yorulur.

Hula Hoop Efsanesi

Pazarlama dünyası son yıllarda başarıyı medyada veya teknolojide arıyor. Reklam ajanslarında hep aynı cümleler yankılanıyor: “Ürün sosyal medyada patladı.”

Sanırsınız sosyal medya algoritmaları, Instagram Reels videoları, TikTok trendleri olmasa hiçbir şey satılamaz. Halbuki pazarlama dünyasının unuttuğu gerçeği tarihin sayfalarında bulmak mümkündür.

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük viral çılgınlıklarından birine bakalım.

Adı: Hula Hoop.

1958 yılında, ortada ne internet, ne TikTok, ne de Facebook vardı. Pek çok evde televizyon bile yoktu. Basit bir plastik halkadan ibaret olan Hula Hoop, piyasaya çıktıktan sonraki on altı ay içinde yaklaşık 100 milyon adet sattı.

Dijital kampanyaların rüyalarında göremeyeceği bir hız! Ortalıkta algoritma yoktu, influencer tayfası yoktu, sponsorlu içerik rüzgarı esmiyordu.

Peki ne vardı? İnsan vardı.

Algoritmalar Mı, İnsan Doğası Mı?

Pazarlamanın asırlardır değişmeyen gerçeği insanın ta kendisidir. Şirketler başarıyı açıklarken TikTok trendlerine, YouTube Shorts videolarına veya mikro influencerlara sığınıyor.

Oysa bütün mecralar birer taşıyıcıdır. Asıl bulaşıcı olan her zaman fikirdir.

Tüketiciler reklam paylaşmayı sevmezler. İnsanlar hikayeleri kendilerine iyi hissettiren deneyimleri paylaşırlar. Başkalarının denemesini istedikleri, bir gruba ait olma hissi veren anları yayarlar.

Hula Hoop tam olarak söz edilen duyguyu tetikledi. Eğlenceliydi, gösterişliydi, kopyalanabilirdi. İnsanların “Ben de çevirebilir miyim?” merakını uyandırıyordu.

Bugün TikTok gibi platformların üzerine inşa edildiği psikoloji farklı sayılmaz.

İnsanlar videoyu kopyalamaz, videonun temsil ettiği o keyifli deneyimi kopyalar. Algoritmalar davranışı yaratmaz, var olan davranış algoritmaları besler. Ateşi yakmaz, mevcut ateşi harlayan bir rüzgar görevi görür.

Teknoloji son yıllarda fazla romantikleştirildi. Tarihe dönüp baktığımızda pek çok efsaneyle karşılaşıyoruz.

Rubik Küpü, Kaykay, Frisbee, Yo-Yo, Barbie, Walkman, Pokemon Go, Sanal Bebek (Tamagotchi) hepsi farklı yıllarda bambaşka teknolojiler içinde tamamen aynı insan psikolojisine dokundu. Teknoloji durmadan değişiyor, insan doğası yerinde sayıyor.

Geleceğe Kalan Tek Gerçek

Çağımızda pazarlama ekipleri haftalarını algoritma güncellemelerini takip ederek harcıyor. Belki de masaya oturduklarında sormaları gereken ilk soru çok nettir:

“İnsanlar elinizdeki ürünü birbirlerine neden anlatsın?”

Yanıtınız yoksa sahip olduğunuz devasa medya bütçesi unutulacak bir reklamı daha fazla kişiye izletmekten öteye geçmez. Karşılığında sağlam bir yanıtınız varsa, tüketiciler kendiliğinden reklam departmanınız haline gelir.

İşin sırrı mecralarda aranmamalıdır. Viral olan dilden dile yayılan şey hiçbir zaman internet olmadı. Viral olan tek gerçek insanın kendi doğasıdır.