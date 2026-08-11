ABD eski başkanı Abraham Lincoln, etrafındakilere ara sıra bir bilmece sorarmış:

“Kuyruğa bacak dersek, bir köpeğin toplam kaç bacağı olur?”

İnsanlar hemen beşe veya bire atlar, fiyakalı cevaplar ararmış. Lincoln gülümser ve gerçeği yüzlerine çarparmış: “Hayır, cevap dört. Kuyruğa bacak demek, onu bacak yapmaz.”

Siyasetteki o netliğe ticarette, pazarlamada, hayatta şiddetle ihtiyacımız var. Etrafımız kuyruğa bacak demeye bayılanlarla dolu.

İçi Boş Etiketler ve Süslü Hikâyeler

Birisi bildiğimiz lokma tatlısını alıyor. Hamur aynı hamur, şerbet bildiğimiz şerbet, yağ aynı yağ. Üzerine biraz Belçika çikolatası döküp adını “Yeni Jenerasyon Sokak Lezzeti” koyuyor.

Afili tabelalar, neon ışıklar, ardı arkası kesilmeyen reklamlar havada uçuşuyor. Oysa yediğimiz tatlı, dedelerimizin yediği yüz yıllık lokma. Siz “yeni jenerasyon” dediniz diye hamurun kimyası değişmiyor.

Devasa holdingler, milyarlık şirketler dahi benzer tuzağa düşüyorlar.

Dacia otomobillerini düşünelim. İnsanlar o arabaları uygun fiyatlı, dağda bayırda iş gören, gösterişten uzak yapısı uğruna tercih ediyorlar.

Tüm gerçeklik ortada.

Bir gün Dacia yöneticileri çıkıp “Asfaltın en lüks prensi, ayrıcalıklı bir deneyime hazır olun” diye milyon dolarlık prestij reklamları çekse, içinizden tek bir kişi inanır mı?

İnanmaz!

İsterseniz dünyaları harcayın, bütçe dostu, mütevazı bir otomobil bir anda İngiliz asilzadesine dönüşmüyor.

Kısacası kuyruk bacak olmuyor. Olamaz.

Aynadaki Yüzleşme

İşin sırrı Lincoln’ün basit cümlesinde gizli. Önce kuyruğun kuyruk, bacağın bacak olduğunu kabul edeceksiniz.

Sizin kelime oyunlarınızın gerçeği değiştirmediğini de idrak edeceksiniz.

Pek çok marka kendi öz kimliğinden utanıyor. Olmadığı bir kimliğe bürünmeye hevesleniyor. Asıl gücünü onu var eden o hamuru bir türlü beğenmiyor.

Strateji; olmak istediklerinizle ilgili bir kavram sayılamaz. Tamamen olduğunuz gerçeğin ta kendisidir.

Markanızı tercih edenlerin çok net, çok keskin bir sebebi var.

O sebep “sıra dışı bir deneyim yaşatıyoruz” gibi içi boş süslü bir laf yığınından oluşmaz. Sahicidir, işe yarar, nettir. Yöneticiler ise o gerçeği bir türlü kabullenmek istemezler.

Uygun fiyatı sebebiyle sevilen marka lüks segmente göz kırpar.

Hızıyla bilinen kargo şirketi, “biz aslında sanat eserleri taşıyan hassas bir butiğiz” havasına girmeye çabalar.

İsterler istemesine... Siz kuyruğa bacak diyorsunuz diye köpek beş bacaklı gezmiyor.

Marifet sizi tercih etmelerine neden olan o gerçeği bulmakta yatar. Ardından o gerçeği alıp parlatmak, daha cazip hâle getirmek gerekir.

Gerçeği Bulmanın Acı Reçetesi

O gerçeği bulmanın formülü basittir. Toplantı masasına oturup o temel gerçeği dillendirdiğiniz an, odada kıyamet kopar. Yöneticiler ikiye bölünür, derin bir kavga başlar.

Bir taraf kalkıp “Biz o kitleyi söylersek, zenginleri kaçırırız”, “Ucuz olduğumuzu vurgularsak prestijimiz zedelenir”, “Üst segmentteki ürünlerimiz elde kalır” diyerek isyan eder.

İşin içine taviz, kayıp korkusu, bedel ödeme girer. Bir kitleyi kazanmak uğruna diğerinden vazgeçme zorunluluğu doğar.

Tam o kargaşanın, o hararetli tartışmanın koptuğu saniyede durun. Gerçek oradadır. Doğru yerdesiniz demektir. Şimdi yapmanız gereken yegane iş, o gerçeği masadan alıp cesurca parlatmaktır.

Kelimelerin Aynasında Toplum

Kelimelerin zaman içindeki yolculuğu hep ilgimi çekmiştir. Eskiden devletin denetimi altındaki genelevlerde çalışan, düzenli sağlık kontrollerinden geçen hayat kadınlarına “vesikalı” derlerdi.

Kelimenin kökeni belliydi; ellerine tutuşturulan resmi izin belgesinden, vesikadan geliyordu isimleri. O dönemlerde toplumun bir gerçeği, sokağın hüzünlü bir diliydi.

Zaman aktı, kelimeler şekil değiştirdi. Şimdi bambaşka bir tabir türedi.

Teröristlere çerçeve denmeye başlandı. İlk duyduğumda epey şaşırdım. Kelimelerin böyle keskin dönüşler yapması tuhaf geliyor insana.

Eskinin o mühürlü kağıt parçası bir hayat tarzını simgelerdi. Bugünün çerçeve yakıştırması ise karanlık zihniyetleri, eli kanlı yapıları anlatıyor.

İkisi arasında dağlar kadar fark var. Biri kanun sınırları içinde ağır hayat şartlarında verilen bir yaşam mücadelesiydi. Diğeri toplumu yıkmayı hedefleyen katıksız bir kötülük.

Vesikadan çerçeveye uzanan yolculuk toplumun değişen gündemini, korkularını, yüzleştiği acı gerçekleri gözler önüne seriyor.