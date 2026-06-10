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Altınordu’da yeni sezon öncesi kulübün geleceğine ilişkin kritik gelişmeler yaşanıyor. Kırmızı-lacivertli ekipte devir görüşmeleri devam ederken, Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın kulübün yarışmacı haklarını devretme konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

A Takım yapılanmasından çekilmek isteyen Özkan’ın, yeni sezonda kulübün yönetimini ve yarışmacı haklarını devretmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Türkiye’de altyapıya verdiği önemle tanınan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın, devir görüşmelerinde yatırımcılara sunduğu bazı şartların süreci zorlaştırdığı iddia edildi.

Özkan’ın, Altınordu’dan transfer olan futbolcuların sonraki satışlarından elde edilecek gelir paylarının kendisinde kalmasını istediği, A Takım’ın yarışmacı haklarını devralacak yatırımcıların ise bu gelirlerden faydalanamayacağı öne sürüldü.

Ayrıca Özkan’ın, şehir merkezi ve farklı illerdeki tesislerde Altınordu çatısı altında altyapı çalışmalarını sürdürmek istediği ve bu faaliyetlerin yeni yatırımcıyla bağlantısının bulunmamasını talep ettiği ifade edildi. Söz konusu şartların görüşmelerin ilerlemesini olumsuz etkilediği belirtildi.

ALTINORDU’NUN YERİ DEĞİŞMEYECEK

Devir sürecine ilişkin görüşmeler sürerken, kulübün geleceğine dair kırmızı çizgiler de netleşti. Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın, olası devir sonrası kulübün ismi, renkleri ve armasının korunmasını ve Altınordu’nun İzmir dışına taşınmamasını şart koştuğu öğrenildi.

Özkan’ın ayrıca A Takım’ın yarışmacı haklarını devralacak yatırımcının, Torbalı’daki tesisleri belirli bir ücret karşılığında kullanabileceğini ilettiği belirtildi.