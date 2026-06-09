TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu’da önemli gelişmeler yaşanıyor. Kulübün yarışmacı haklarını devretmeyi planlayan Başkan Seyit Mehmet Özkan, sözleşmeleri 30 Haziran’da sona erecek 11 futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını bir ay erken ayırdı.
Türkiye’nin asırlık futbol takımı satılıyor: Bir zamanların efsanesiydi
Türk futboluna kazandırdığı yıldız isimlerle ve gösterdiği başarılarla hafızalara kazınan Altınordu'da tarihi bir dönem sona eriyor. 103 yıllık köklü kulübün satışa çıkarılması futbol camiasında büyük yankı uyandırırken, süreçle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
İzmir temsilcisinde Abdullah Balıkuv, Ali Ceylan, Berat Kalkan, Eren Tokat, Gökhan Süzen, Hamza Küçükköylü, İsmail Güven, Kerim Avcı, Sadi Karaduman, Selahattin Çankırlı ve Yavuz Buğra Boyar’ın kontratları 31 Mayıs itibarıyla feshedildi.
Kırmızı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen Mitatcan Erdoğan’ın yanı sıra amatör lisanslı oyuncular Yılmaz Özeren, Eren Altıntaş ve Arda Mutlu da takımdan ayrıldı.
Bu ayrılıkların ardından kadrosunda sözleşmeli yalnızca 13 futbolcu kalan Altınordu’da, Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın attığı bu adımın kulübe yatırımcı bulunması konusunda önemli bir gelişmenin işareti olduğu yorumları yapılıyor. Daha önce Ankara merkezli bir grubun Altınordu’ya talip olduğu iddia edilmişti.
BİR ZAMANLARIN EFSANESİYDİ
Bir zamanların efsanesi olan Altınordu, son yıllarda Türk futboluna kazandırdığı oyuncularla adından söz ettirdi.
İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen futbolculardan bazıları şu şekilde: Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Berke Özer, Ravil Tagir, Barış Alıcı ve Enis Destan.
TFF 2. Lig'de sezonu 35 puanla tamamlayan Altınordu, küme düşmekten kurtulmuştu. Takımın başında olan ve takımı kümede tutan efsane isim Yusuf Şimşek'in de İzmir ekibinden ayrılacağı konuşuluyor.