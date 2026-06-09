Türkiye’nin asırlık futbol takımı satılıyor: Bir zamanların efsanesiydi

Bu ayrılıkların ardından kadrosunda sözleşmeli yalnızca 13 futbolcu kalan Altınordu’da, Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın attığı bu adımın kulübe yatırımcı bulunması konusunda önemli bir gelişmenin işareti olduğu yorumları yapılıyor. Daha önce Ankara merkezli bir grubun Altınordu’ya talip olduğu iddia edilmişti.