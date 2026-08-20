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Kaynak: İHA

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağında yarışacak ekip, geçen yıl kazandığı Markalar Birinciliği Kupası'nın ardından bu sezon da Ford Fiesta Rally3 araçlarıyla başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.

GENÇ PİLOTLAR ZORLU ETAPLARDA MÜCADELE EDECEK

300 kilometreyi aşan parkur, ağustos ayının sıcak hava koşulları ve kırıcı toprak zeminiyle genç pilotlar için önemli bir sınav olacak.

Castrol Ford Racing Academy bünyesinde yetişen sporcular, Can Alakoç-Ivo Pükis ve Kaan Sarıhan-Ersin Ören ekipleriyle yarışta yer alacak. Bodrum Rallisi'nde genç pilotlar ikincisi olan Kaan Sarıhan, Kapadokya'da da iddialı isimler arasında gösteriliyor. Uluslararası deneyime sahip Can Alakoç ise güçlü bir performans ortaya koymayı hedefliyor.

DENEYİMLİ İSİMLERDEN MENTORLUK DESTEĞİ

Takım Koçu Murat Bostancı ile Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ali Türkkan, yarış boyunca genç pilotlara mentorluk yaparak deneyimlerini aktaracak.

ALİ TÜRKKAN ŞİLİ RALLİSİ'NE HAZIRLANIYOR

Ali Türkkan-Bilge Ayan ikilisi ise Dünya Ralli Şampiyonası Junior WRC sınıfındaki son yarış olan Şili Rallisi hazırlıkları kapsamında Kapadokya'da toprak zemin testleri gerçekleştirecek. Milli ekip, 10-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Şili Rallisi'nde şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek.

Kapadokya Rallisi, 21 Ağustos'ta yapılacak idari ve teknik kontrollerle başlayacak, 23 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek finiş ve ödül töreniyle sona erecek.