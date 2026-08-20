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Görevini tamamladıktan sonra bir yıldan uzun bir süre uzay boşluğunda sahipsiz kalan roketin üst kademesi, 5 Ağustos'ta yüksek bir hızla Ay'a çakıldı. Çarpışmanın detayları şu şekilde kayıtlara geçti:

Çarpışmadan 6 gün sonra bölgenin üzerinden geçen NASA’ya ait Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) uzay aracı, alanı yaklaşık 60 mil yükseklikten detaylıca fotoğrafladı.

Bilim insanlarının incelemelerine göre çarpmanın etkisiyle yaklaşık 60 fit (18 metre) genişliğinde ve 3 metreden daha sığ derinlikte yeni bir krater meydana geldi.

YÜZEYDE AÇIK VE KOYU RENKLİ İZLER OLUŞTU

NASA tarafından kamuoyuyla paylaşılan fotoğraflarda, yeni kraterin çevresine yayılan kilometrelerce uzunluktaki açık ve koyu tonlardaki izler dikkat çekti:

Koyu renkteki izler güneş rüzgarları, kozmik ışınlar ve mikrometeorit çarpmaları nedeniyle zamanla değişime uğramış yüzey tozu ile kayalardan kaynaklanıyor.

Açık renkteki izler çarpmanın yarattığı şiddetle Ay yüzeyinin alt katmanlarından fırlayarak dışarı saçılan derin malzemelerden oluşuyor.

SÜREÇ PLANLI DEĞİLDİ ANCAK GÜVENLİ YÖNTEMLER ARASINDA

Falcon 9 roketinin Ay'a çarpmasının kasıtlı ve önceden planlanmış bir görev olmadığı ifade edildi. Süreci değerlendiren NASA Ay bilimcisi Kelsey Young, şu bilgileri verdi:

"Görev süreleri dolan uzay donanımlarının bazı durumlarda Ay yüzeyine çarptırılarak imha edilmesi teknik açıdan kabul gören ve güvenli yöntemlerden biridir. Bu uygulama, özellikle yörüngede kontrolsüz biçimde kalma riski taşıyan donanımların bertaraf edilmesi için öngörülebilir ve izlenebilir bir çözüm sunuyor."