ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş nedeniyle artan jeopolitik riskler ve FED’in faiz indirimi yapma ihtimalinin zayıflaması piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Altın fiyatları düşüşe devam ederken Brent petrol ise yükselişe geçti.

Altın üzerindeki fiyat baskısı savaşın etkisi ile devam ediyor. Altının ons fiyatı yüzde 3,06 düşüşle 4 bin 360 dolara geldi. Serbest piyasada gram altın yüzde 2,89 değer kaybederek 6 bin 216 lira oldu. Kapalıçarşı’da ise altının gramı 6 bin 896 liradan işlem görüyor.

Ayrıca Kapalıçarşı’da çeyrek altın 11 bin 293 liradan satılırken tam altın ise 44 bin 862 lira oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki enerji santrallerine yönelik tehditlerini hayata geçirip geçirmemesine bağlı olarak, altının kısa vadede teknik nedenlerle bir sıçrama yapmaya hazır olduğunu söyledi. Altının da aralarında olduğu metal fiyatları üst üste 8 işlem gününde düşüş gösterdi.

PETROL FİYATLARI YÜSKELİŞTE

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmaya devam etmesi ve ABD Başkanı Trump’ın tehditleri petrol fiyatlarında artışa neden oldu. Brent petrolün varili yüzde 1,43 artışla 107,93 dolar oldu. ABD tipi ham petrol ise 98,86 dolardan satılıyor.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Döviz kurları da yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar 44,33 liradan işlem görürken euro ise 51,27 lira seviyesine geldi.