Türk vatandaşları için vizesiz seyahat seçenekleri artıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte 10 ülke daha kapılarını açtı.
Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: 10 ülke kapılarını açtı
Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeler listesi genişledi. Balkanlar’dan Asya’ya uzanan 10 ülke, vizesiz ya da kolay vize imkanı sunuyor.Detay Haber: Baran Şükrü Çelik
Balkanlar’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada, Türk vatandaşları artık daha kolay seyahat edebilecek.
İşte Türk vatandaşlarına vizesiz veya kolay vize imkanı sunan ülkeler…
Kuzey Makedonya
90 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunuyor.
Özbekistan
Türk vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz giriş hakkı tanıyor.
Kuveyt
Kapıda vize uygulaması ile giriş yapılabiliyor.
Lübnan
90 güne kadar vizesiz seyahat edilebiliyor.
Ürdün
30 güne kadar vizesiz giriş imkanı bulunuyor.
Malezya
Türk vatandaşlarına 90 gün vizesiz seyahat hakkı veriyor.
Singapur
30 güne kadar vizesiz seyahat edilebiliyor.
Tayland
30 gün süreyle vizesiz giriş sağlanıyor.
Moğolistan
30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunuyor.
Kosova
90 güne kadar vizesiz seyahat edilebiliyor.
Uzmanlara göre bu gelişmeler, turizm hareketliliğini artıracak ve özellikle kısa süreli yurtdışı planlarını çoğaltacak.
Seyahat öncesinde pasaport süresinin en az 6 ay geçerli olması ve gidilecek ülkenin güncel giriş şartlarının kontrol edilmesi gerekiyor.