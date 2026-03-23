Anasayfa Gözden Kaçmasın Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: 10 ülke kapılarını açtı

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: 10 ülke kapılarını açtı

Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeler listesi genişledi. Balkanlar’dan Asya’ya uzanan 10 ülke, vizesiz ya da kolay vize imkanı sunuyor.

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: 10 ülke kapılarını açtı - Resim: 1

Türk vatandaşları için vizesiz seyahat seçenekleri artıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte 10 ülke daha kapılarını açtı.

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: 10 ülke kapılarını açtı - Resim: 2

Balkanlar’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada, Türk vatandaşları artık daha kolay seyahat edebilecek.

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: 10 ülke kapılarını açtı - Resim: 3

İşte Türk vatandaşlarına vizesiz veya kolay vize imkanı sunan ülkeler…

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: 10 ülke kapılarını açtı - Resim: 4

Kuzey Makedonya
90 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunuyor.

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: 10 ülke kapılarını açtı - Resim: 5

Özbekistan
Türk vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz giriş hakkı tanıyor.

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: 10 ülke kapılarını açtı - Resim: 6

Kuveyt
Kapıda vize uygulaması ile giriş yapılabiliyor.

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: 10 ülke kapılarını açtı - Resim: 7

Lübnan
90 güne kadar vizesiz seyahat edilebiliyor.

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: 10 ülke kapılarını açtı - Resim: 8

Ürdün
30 güne kadar vizesiz giriş imkanı bulunuyor.

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: 10 ülke kapılarını açtı - Resim: 9

Malezya
Türk vatandaşlarına 90 gün vizesiz seyahat hakkı veriyor.

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: 10 ülke kapılarını açtı - Resim: 10

Singapur
30 güne kadar vizesiz seyahat edilebiliyor.

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: 10 ülke kapılarını açtı - Resim: 11

Tayland
30 gün süreyle vizesiz giriş sağlanıyor.

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: 10 ülke kapılarını açtı - Resim: 12

Moğolistan
30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunuyor.

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: 10 ülke kapılarını açtı - Resim: 13

Kosova
90 güne kadar vizesiz seyahat edilebiliyor.

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: 10 ülke kapılarını açtı - Resim: 14

Uzmanlara göre bu gelişmeler, turizm hareketliliğini artıracak ve özellikle kısa süreli yurtdışı planlarını çoğaltacak.

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı: 10 ülke kapılarını açtı - Resim: 15

Seyahat öncesinde pasaport süresinin en az 6 ay geçerli olması ve gidilecek ülkenin güncel giriş şartlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

