İspanya La Liga’nın 29. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Derbi nefes kesti: Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi
Kıran kırana geçen derbide Real Madrid, Atletico Madrid’i 3-2 mağlup ederken, galibiyetin mimarı attığı 2 golle Vinícius Jr. oldu. Arda Güler ise maça ilk 11'de başladı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Bernabeu’da oynanan derbi karşılaşmasını eflatun-beyazlılar 3-2 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Atletico Madrid, Lookman’ın 33. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 52. dakikada Vinicius Jr’ın penaltı golüyle eşitliği sağladı, 55. dakikada ise Valverde ile öne geçti.
66. dakikada Molina’nın golüyle Atletico Madrid yeniden beraberliği yakalasa da, 72. dakikada Vinicius Jr sahneye çıkarak attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Real Madrid’de 77. dakikada Federico Valverde, yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Arda Güler ise karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 74 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 69’a yükseltirken, Atletico Madrid 57 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Real Madrid, Mallorca deplasmanına çıkacak; Atletico Madrid ise sahasında Barcelona’yı ağırlayacak.