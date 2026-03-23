Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile 26 Mart Perşembe günü karşı karşıya gelecek.
Montella'nın kadro tercihi eleştirildi: 5 futbolcu topa tutuldu
Türkiye Millî Futbol Takımı, Dünya Kupası'na katılım yolunda eleme maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından açıklanan aday kadro ise kamuoyunda tartışma yarattı. Özellikle 5 futbolcu sorgulandı. İşte detaylar...
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
Turun geçilmesi halinde Slovakya–Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşılacak. Deplasmanda oynanacak bu maçın da kazanılması durumunda Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edilecek.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Özellikle taraftarlar, kadro tercihleri konusunda bazı isimlere eleştiriler yöneltti. Sosyal medyada gündem olan tepkilerde 5 oyuncu öne çıktı.
Vincenzo Montella’nın tercihlerinde yer alan Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Samet Akaydın ve Salih Özcan isimleri kamuoyunda en çok tartışılan oyuncular arasında yer aldı.
Takımlarında yeterli süre alamayan futbolcuların kadroda bulunması, eleştirilerin ana gerekçesi olarak öne çıktı.
Salih Özcan, Borussia Dortmund formasıyla bu sezon sadece 34 dakika sahada kaldı.
İrfan Can Kahveci ise Fenerbahçe'de uzun süre kadro dışında kalırken, kış transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralandı.
Tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan, Galatasaray formasıyla bu sezon 617 dakika süre aldı.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Mert Günok ise ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu ve sarı-lacivertli ekipte de yeteri kadar süre alamadı.