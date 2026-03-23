Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de milli ara dönüşünde Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.
Beşiktaş'ı yıkan haber: Fenerbahçe derbisinden önce Sergen Yalçın sıkıntıya düştü
Süper Lig'de milli aranın dönüşünde Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak; siyah-beyazlı ekibi yıkan haber geldi. Sergen Yalçın kara kara düşünüyor. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sergen Yalçın komutasındaki siyah-beyazlılar, çıkışını derbi galibiyetiyle sürdürmek istiyor.
SERGEN YALÇIN'A KÖTÜ HABER
Öte yandan üst adale yırtığı nedeniyle 1.5 aydan fazla bir süredir sahalardan uzak kalan El Bilal Toure'den teknik direktör Sergen Yalçın'a kötü haber geldi.
Fanatik'in haberine göre; 2 hafta içerisinde kadroya dönmesi beklenen El Bilal Toure'nin sakatlığı uzadı.
Hücum oyuncusunun, ligde oynanacak Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde de forma giymesi beklenmiyor.
SEZON KARNESİ
Sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure, siyah-beyazlı formayı 18 kez terletti. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, bu maçlarda takımına 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
FENERBAHÇE MAÇINDA ETKİLİ OYNAMIŞTI
Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerden biri olan El Bilal Toure, sezonun ilk yarısında oynanan Fenerbahçe derbisinde de etkili performansını 1 gol ve 1 asistle süslemişti.
Ligin ilk yarısında oynanan derbide Beşikaş maçın başında 2-0 öne geçse de Fenerbahçe dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazanmıştı.