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Kaynak: AA

ABD’de haziran ayına ilişkin açıklanan tarım dışı istihdam verisi, yalnızca 57 bin artış göstererek piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı ihtimalini zayıflatırken, altın fiyatlarına yukarı yönlü destek sağladı.

FAİZ BEKLENTİSİ GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ

İşsizlik oranının yüzde 4,2’ye gerilemesi ve önceki aylara ait istihdam verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi, Fed’in para politikasında daha esnek hareket edebileceği beklentilerini güçlendirdi. Faiz artışı ihtimalinin düşmesiyle dolara olan talep azalırken, bu durum altın başta olmak üzere değerli metallere yönelimi artırdı.

Altının onsu, bu gelişmelerin etkisiyle 5 haftanın ardından ilk kez haftalık bazda yükseliş kaydetti.

JEOPOLİTİK VE PİYASA ETKİSİ

Öte yandan Orta Doğu’da jeopolitik gerginliklerin azalması ve petrol fiyatlarının gerilemesi de altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşler nedeniyle yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşarak güvenli liman olarak görülen altına yönelmesi de fiyatlardaki artışı hızlandırdı.

Ancak yılın ilk yarısında altının onsu yüzde 7,1 değer kaybetmişti. Uzmanlar, mevcut yükselişin kalıcı olabilmesi için doların değer kaybının devam etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

UZMAN YORUMU

KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının son dönemde doların zayıflamasından destek bulduğunu belirterek, “Beklenenden zayıf gelen istihdam verileri doların gücünü sınırladı. Bu da altın fiyatlarını destekledi. Fed’in faiz artırımı ihtiyacının azalması altın açısından olumlu bir gelişme” değerlendirmesinde bulundu.

Waterer ayrıca petrol fiyatlarının düşük seyretmesinin de enflasyon görünümü üzerinden altını desteklediğini ifade etti.

Uzmanlara göre, altın fiyatlarının yönü önümüzdeki süreçte ABD verileri, doların seyri ve küresel piyasalardaki risk algısına bağlı olarak şekillenmeye devam edecek.

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