Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk görüşme! Kante ile masaya oturulacak

Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk görüşme! Kante ile masaya oturulacak

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi maaş bütçesini yeniden şekillendiriyor. Sarı-lacivertlilerin, Fransız yıldız N'Golo Kante ile Dünya Kupası'nın ardından bir görüşme yaparak maaş indirimi talep edeceği öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk görüşme! Kante ile masaya oturulacak - Resim: 1

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının yanı sıra takım içindeki maaş dengesi de masaya yatırıldı.

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Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk görüşme! Kante ile masaya oturulacak - Resim: 2

Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertli yönetim, yıllık 11 milyon euro net maaş kazanan N'Golo Kante ile Dünya Kupası'nın ardından bir görüşme gerçekleştirecek.

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Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk görüşme! Kante ile masaya oturulacak - Resim: 3

Maaş indirimi talep edilecek
Haberde, Fenerbahçe yönetiminin sürdürülebilir bir maaş bütçesi oluşturmak amacıyla 35 yaşındaki Fransız yıldızdan ücretinde indirime gitmesini isteyeceği belirtildi.

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Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk görüşme! Kante ile masaya oturulacak - Resim: 4

Yönetimin, takım içindeki maaş dengesini korumak ve yeni transferler için bütçe oluşturmak adına bu adımı atacağı ifade edildi.

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Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk görüşme! Kante ile masaya oturulacak - Resim: 5

Kararı merakla bekleniyor
Teknik heyetin Kante'nin saha içindeki performansı ve liderliğinden memnun olduğu aktarılırken, deneyimli futbolcunun maaş indirimi teklifine vereceği yanıtın geleceği açısından belirleyici olacağı kaydedildi.

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Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk görüşme! Kante ile masaya oturulacak - Resim: 6

Tarafların anlaşması halinde Kante'nin yeni sezonda da Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor. Olası bir anlaşmazlık durumunda ise yönetimin alternatif planları değerlendireceği öne sürüldü.

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