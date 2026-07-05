Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının yanı sıra takım içindeki maaş dengesi de masaya yatırıldı.
Fenerbahçe'de 11 milyon euroluk görüşme! Kante ile masaya oturulacak
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi maaş bütçesini yeniden şekillendiriyor. Sarı-lacivertlilerin, Fransız yıldız N'Golo Kante ile Dünya Kupası'nın ardından bir görüşme yaparak maaş indirimi talep edeceği öne sürüldü.Kaynak: Diğer
Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertli yönetim, yıllık 11 milyon euro net maaş kazanan N'Golo Kante ile Dünya Kupası'nın ardından bir görüşme gerçekleştirecek.
Maaş indirimi talep edilecek
Haberde, Fenerbahçe yönetiminin sürdürülebilir bir maaş bütçesi oluşturmak amacıyla 35 yaşındaki Fransız yıldızdan ücretinde indirime gitmesini isteyeceği belirtildi.
Yönetimin, takım içindeki maaş dengesini korumak ve yeni transferler için bütçe oluşturmak adına bu adımı atacağı ifade edildi.
Kararı merakla bekleniyor
Teknik heyetin Kante'nin saha içindeki performansı ve liderliğinden memnun olduğu aktarılırken, deneyimli futbolcunun maaş indirimi teklifine vereceği yanıtın geleceği açısından belirleyici olacağı kaydedildi.
Tarafların anlaşması halinde Kante'nin yeni sezonda da Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor. Olası bir anlaşmazlık durumunda ise yönetimin alternatif planları değerlendireceği öne sürüldü.